Sein Trainingspool ist zerbombt, sein Vater kämpft an der Front - trotzdem gewinnt der Ukrainer Romantschuk Bronze über 800 Meter. Das liegt auch an der besonderen Freundschaft zu seinem deutschen Konkurrenten.

Von Sebastian Winter, Budapest

Siegerehrungen sind normalerweise etwas fürs Protokoll, Hände schütteln, Medaillen umhängen, Blumen in Empfang nehmen, Nationalhymne, ein bisschen Winken. Doch diese Zeremonie am Dienstagabend in der Duna-Arena von Budapest wird wohl niemand so schnell vergessen. Es war der bisherige Gänsehaut-Moment der Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest, an einem Tag, an dem die Emotionen überhand nahmen.

Die Medaillenzeremonie wird dort immer von einem kleinen Orchester eröffnet, das hoch oben über dem Schwimmbecken auf der der Donau zugewandten Seite spielt. Die Geigerin zupft dann sehr würdevoll ihre Melodie, mit der die Athleten empfangen werden. Dann kamen sie herein, Michailo Romantschuk, Florian Wellbrock und Bobby Finke, in dieser Reihenfolge die Bronze-, Silber- und Goldmedaillengewinner über 800 Meter Freistil. Und als Romantschuk, der Ukrainer aus Riwne, auf dem Podest stand, Edelmetall um den Hals, die Medaille in der Hand, da schloss er die Augen und begann zu weinen.

Sein Trainer Nahornyi Petro verfolgte das alles von der Tribüne aus, was überhaupt nicht selbstverständlich war. Petro kämpft gerade als Soldat im Krieg, an der Front von Odessa. Die ukrainische Regierung hatte ihm aber die Ausreiseerlaubnis erteilt, bis zum Ende der Weltmeisterschaft darf Petro den Tarnanzug ablegen und in einen Trainingsanzug schlüpfen. Dann muss er zurück an die Front.

Sein Vater ist in der Ukraine geblieben - er meldet sich einmal am Tag

Es bündelte sich alles an diesem Abend in Budapest, die Tränen, das Leid, der nicht enden wollende Krieg, die WM-Medaille im Becken. Später sprach Romantschuk, der lange Zeit das Rennen sogar angeführt hatte, eine Widmung aus: "Die Medaille ist für alle Ukrainer, für meine Familie, die Armee, für meinen Vater. Ja, er verteidigt mein Land, mein Zuhause. Einmal am Tag schreibt er mir, ob alles gut ist." Sein Vater kämpft an der Front im Donbass.

Michailo Romantschuk springt ins Becken - am Ende wird es eine Bronze-Medaille. (Foto: Petr David Josek/dpa)

Die Geschichte hat noch eine zweite Ebene, und die handelt von Freundschaft, auch wenn es kitschig klingen mag. Denn Romantschuk kann natürlich längst nicht mehr in der Ukraine trainieren, sein Trainingspool in der Heimat: zerbombt. Doch dann meldete sich Ende Februar, als das Grauen begann, sein allergrößter Rivale per Instagram. Und Romantschuk folgte Florian Wellbrocks Vorschlag, zu ihm nach Magdeburg zu kommen und in seinem Pool zu trainieren, in der Gruppe von Bundestrainer Bernd Berkhahn. Ein deutscher Weltmeister und Olympiasieger, zusammen mit einem ukrainischen Olympia- und WM-Zweiten.

Seither schwimmen sie dort Stunde für Stunde, Tag für Tag Seite an Seite, geben sich Tipps, lernen vom anderen, was eigentlich unglaublich ist im Spitzensport mit seinem unbändigen Konkurrenzdenken. Zumal im Schwimmen, wo jede und jeder die anderen beäugt, was man denn übernehmen kann beim Start, bei der Wende, bei der Atmung. Doch das Frappierende ist, so sagt es Berkhahn: "Je länger das Ganze dauert, je mehr sie zusammen erleben, desto besser wird das Verhältnis. Es ist schon sehr eng und familiär und auf einer emotionalen Basis gewachsen. Das ist schon einmalig." Als Wellbrock Romantschuk neben sich weinen sah auf dem Podest, wäre er laut des Bundestrainers "am liebsten rübergerannt, um ihn zu umarmen".

Wellbrock und die anderen haben Romantschuk in Magdeburg ein Appartement besorgt, helfen ihm bei organisatorischen Dingen, er ist nun in gewisser Art und Weise auch Teil der DSV-Delegation in Budapest: Berkhahn spricht oft mit ihm, bereitet ihn taktisch auf die Rennen vor - auch auf die 800 Meter am Dienstagabend. Romantschuk weiß, was da für ihn geleistet wird, auch auf emotionaler Ebene. Er bedankt sich in jedem Interview für die Hilfe und Unterstützung, die er in der Magdeburger Trainingsgruppe bekommt. "Und die ukrainischen Flaggen hängen dort überall in der Stadt, in den Straßen", sagt Romantschuk, "das ist sehr schön."

In den nächsten Tagen soll Romantschuks Familie in Budapest eintreffen, er hat sie seit vier Monaten nicht gesehen. Und alle Welt schaut schon auf das 1500-Meter-Finale am Samstag, dem letzten Wettkampftag der Beckenschwimmer bei dieser WM. Wellbrock und Romantschuk werden dann wieder Seite an Seite schwimmen - und im Pool ihr eigenes politisches Zeichen setzen gegen den Krieg.