Wer bei einer Schwimm-Weltmeisterschaft Silber gewinnt, zumal wenn sie oder er aus Deutschland kommt, einer mit Podestplätzen in diesem Sport eher weniger gesegneten Nation, darf sich freuen. Doch Isabel Gose freute sich ganz und gar nicht nach ihrem 800-Meter-Freistil-Rennen in Doha , die 21-Jährige vergoss vielmehr bittere Tränen. "Ich bin so sauer, es war so knapp", sagte Gose: "Ich kriege so eine Chance nie wieder, es ist einfach traurig."

Die Europameisterin, die in Magdeburg in der Trainingsgruppe um Olympiasieger Florian Wellbrock schwimmt, hatte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Olympiadritten Simona Quadarella aus Italien geliefert. Sie zogen quasi die gesamten 800 Meter über direkt nebeneinander ihre Bahnen, mal hatte die eine die Nasenspitze vorn, mal die andere.

Es war ein enorm spannender Zweikampf, an der letzten Wende war Gose noch mit acht Hundertstel Sekunden Vorsprung auf die letzten 50 Meter eingebogen. Doch am Ende war Quadarella einen Wimpernschlag vorn, sie erreichte in 8:17,44 Minuten das Ziel, Gose nach 8:17,53 Minuten mit neuer persönlicher Bestzeit. Die Neuseeländerin Erika Fairweather hatte fast fünf Sekunden Rückstand auf das Duo.

Warum aber ärgerte sich Gose so über ihren zweiten Platz bei einer Weltmeisterschaft? Es war immerhin ihr bislang bestes Karriereergebnis, noch vor den beiden Bronze-Medaillen in Doha über 400 und 1500 Meter Freistil, die sie zuvor gewonnen hatte - und ihr zugleich die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris brachte.

Laut DSV waren die 800 Meter von Doha das knappste WM-Rennen seit 30 Jahren

Aber Gose war zugleich bewusst, dass es eine solche Weltmeisterschaft in dieser Form wohl nicht mehr so schnell gibt: Eine wegen der Corona-Pandemie verschobene, nun in den Wettkampfkalender gepresste WM, bei der viele der weltbesten Schwimmer fehlen, weil die Titelkämpfe nicht in ihre Olympia-Vorbereitung passen. So auch die US-amerikanische Titelverteidigerin und 1500-Meter-Überfigur Katie Ledecky, die - dazu braucht es wenig Fantasie - wohl auch dieses WM-Rennen gewonnen hätte. Gose hatte also, in einem immer noch starken Feld, die einmalige Chance, ihr erstes WM-Gold zu gewinnen. Wenn man dann einen Wimpernschlag daran vorbeischwimmt, lassen sich auch die Tränen erklären.

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hatte auch noch schnell ausgerechnet, dass die 800 Meter von Doha das knappste WM-Rennen seit 30 Jahren waren. Damals, bei den Weltmeisterschaften in Rom, trennten demnach ebenfalls nur neun Hundertstel die Titelträgerin Janet Evans aus den USA und die zweitplatzierte Australierin Hayley Lewis.

Dieser kleine Einblick in die Geschichtsbücher dürfte Gose kaum trösten. Immerhin konnte die Siegerehrung der jungen Deutschen bereits wieder ein kleines Lächeln entlocken. Und mit ein wenig Abstand dürfte sie auch zufrieden sein mit ihrer allerersten Silbermedaille. Immerhin ist Gose mit drei Podestplätzen die größte Medaillensammlerin im deutschen Team bei dieser WM. Nur Lukas Märtens mit Bronze und die 100-Meter-Schmetterling-Weltmeisterin Angelina Köhler standen bislang ebenfalls für den DSV auf dem Podest. Mehr Medaillen hat das deutsche Team zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2009 in Rom gewonnen.

Eine weitere Chance gibt es noch: Am Sonntag möchte Florian Wellbrock über 1500 Meter Freistil seine Pechsträhne von Doha beenden.