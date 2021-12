Von Johannes Aumüller, Dubai/München

Hunderte Züge haben Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi in den vergangenen Tagen gespielt. Routinierte Züge und unerwartete Züge, herausragende Züge und naturgemäß auch ein paar schwächere Züge. Es sind viele Züge darunter gewesen, die eine Partie in eine andere Richtung lenken konnten, und dennoch gibt es unter den Hunderten Zügen diesen einen Moment, der sich als besonders bedeutsam erweist: als der Herausforderer Nepomnjaschtschi am vergangenen Freitag in der sechsten Partie zu seiner Dame griff - und sie nicht nach b1 zog. Sondern nach e6.

Es war kein sonderlich spektakulärer Zug. Kein Zug, den ein normales menschliches Gehirn auf den ersten Blick als Fehler einstufen würde, sondern allenfalls die mitlaufenden Computer (und vielleicht das Gehirn von Carlsen). Aber es war ein Zug, der eine epische Schach-Partie zugunsten des Titelverteidigers entschied - und letztlich das ganze WM-Match.

An diesem Freitag absolvieren Carlsen und Nepomnjaschtschi die elfte von maximal 14 Partien ihres WM-Duells. Mit drei Punkten Vorsprung führt Carlsen, nur noch einen Sieg oder zwei Remis braucht es, dann ist der fünfte WM-Gewinn perfekt. Die Situation ist so ähnlich wie im Frühjahr beim FC Bayern: Jeder weiß, wer den Titel holt, aber es ist halt noch unklar, wann genau das der Fall sein wird. Das ist für alle ein bisschen unbefriedigend, auch für Carlsen selbst. "Das ist die Weltmeisterschaft, man gewinnt lieber gegen einen Gegner auf der Höhe seines Könnens", sagte er zwischendurch; aber es gehe nicht um Stilpunkte. Doch wer die Situation verstehen will, der muss zurück an jenen denkwürdigen Freitag vor einer Woche

Es galt schon länger als Nepomnjaschtschis Schwäche, mit Rückschlägen nicht gut umgehen zu können

Denn fünf Partien lang war Nepomnjaschtschi ja durchaus ebenbürtig mit Carlsen gewesen. Er parierte die vielen Einfälle des Norwegers, und er erreichte zwei, drei Mal Situationen, in denen er leicht im Vorteil war, aber dann nicht den offensivsten Zug wählte. Doch dann kam eine Schlacht: acht Stunden, 136 Züge lang, einmal nutzte Carlsen eine Ungenauigkeit des Gegners nicht, ein anderes Mal anders herum. Irgendwann waren nur noch wenige Figuren im Spiel und eine komplexe Stellung entstanden, Carlsen drückte und quälte und knetete seinen Gegner, doch theoretisch war die Partie remis, wie die Computer vorrechneten. Aber dann zog Nepomnjaschtschi die Dame nach e6 - und gewann wenig später Carlsen die Partie.

Schach ist ein Denksport, eine logische, rationale, fast wissenschaftliche Sache. Aber zum Schach gehört eben auch viel Psychologie und die Frage, wer verpasste Chancen und negative Erlebnisse wie verarbeitet. Nepomnjaschtschi war lange berüchtigt dafür, Rückschläge nicht verarbeiten zu können. Vor dem Turnier beteuerte sein Lager, dass man da viel dran gearbeitet habe. Doch stattdessen erfolgte nun ein Rückfall.

In der achten Partie am Sonntag übersah der Russe bei einem Zug, dass er damit einen Bauern verlieren würde, und entschuldigte sich hinterher für seinen schwachen Auftritt. Zur neunten Partie erschien er zwar mit neuer Frisur - der charakteristische Dutt war abrasiert - , dafür schenkte er nun ohne Not einen Läufer her. Am Tag danach erreichte er immerhin wieder ein Remis, doch das Ganze lief schon mit bescheidenerem Anspruch: "Mein Fokus lag darauf, nicht etwas Dummes zu machen", sagte er.

Carlsen schafft es, auf sehr unterschiedliche Weise zu gewinnen

Es ist ja fast bedrückend zu sehen, wie durch eine einzige Partie aus einem ebenbürtigen Herausforderer ein hoffnungslos unterlegener Gegner wurde. Nepomnjaschtschis Trainer Wladimir Potkin will auf Anfrage noch nicht zu sehr ins Detail gehen, solange das Match noch läuft. Er sagt nur generell, dass die sechste Partie halt "vollgepackt mit Großereignissen" gewesen sei: "Das hat sich auf die restlichen Spiele ausgewirkt, wo unter sehr hohem Spieldruck entscheidende Fehler entstanden sind."

Seit einem Jahrzehnt ist Magnus Carlsen der beste Schachspieler der Welt, und er hat über die Jahre seinen Status auf sehr unterschiedliche Art verteidigt. 2013 hat er als Jungspund den routinierten Amtsinhaber Viswanathan Anand nahezu überrannt und bei der Revanche nur etwas mehr Mühe gehabt. Drei Jahre später hatte er gegen Sergej Karjakin einen Rückstand aufzuholen, was dazu führte, dass er in einer Partie alles riskieren musste. 2018 wiederum führte die Defensivtaktik seines Gegners Fabiano Caruana dazu, dass alle regulären Partien mit einem Remis endeten und sich Carlsen früh darauf konzentrierte, die Entscheidung in der Verlängerung zu suchen, im Schnellschach. Und nun in Dubai machte er seinen Gegenspieler im entscheidenden Moment so mürbe, dass er fortan leichtes Spiel hatte.

Nur eine Nachricht dürfte Carlsen in diesen Tagen missfallen haben. Der Norweger ist im Schach so etwas wie der Weltmeister aller Klassen, nicht nur im regulären Schach, sondern auch im Schnell- und im Blitzschach, also in den Disziplinen, in denen die Superhirne mit erheblich reduzierter Bedenkzeit zurechtkommen müssen. Eigentlich war für Ende des Monats die Neuauflage der Rapid-WM in Kasachstans Kapitale Nur-Sultan geplant. Doch das fällt Corona-bedingt jetzt flach, der Weltverband Fide sucht hektisch nach einem Ersatz-Ausrichter. Der nimmersatte Carlsen würde das Turnier jedenfalls gerne absolvieren.