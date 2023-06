Von David Kulessa

Nach zuletzt sechs Partien in vier Tagen hatte Magnus Carlsen bei der Global Chess League in Dubai am Dienstag spielfrei. Einen Sieg konnte er trotzdem feiern. Denn in rund 12 000 Kilometern Entfernung veröffentlichte das Bezirksgericht von Eastern Missouri eine Entscheidung in der spektakulären Betrugsaffäre, die den Schachsport nun schon fast ein Jahr beschäftigt. Das Ergebnis: Es wies die Klage des jungen Großmeisters Hans Niemann, 20, gegen den norwegischen Szene-Dominator und Weltranglistenersten Magnus Carlsen, 32, ab.