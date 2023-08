Von Javier Cáceres

Am Mittwoch feierte Luis Rubiales seinen 46. Geburtstag mit dem Wissen, dass seine Zukunft als Vorsitzender des spanischen Fußballverbandes RFEF wegen der "Kuss-Affäre" nach dem WM-Finale der Frauen nur noch an einem Faden hängt. Während sich die Rücktrittsforderungen aus Politik und Medien, von Sportfunktionären und sogar Gewerkschaftsführern auf seinem Schreibtisch immer höher stapelten, bestätigte der Verband, eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet zu haben. Zudem wurde für Freitag eine Sondersitzung des Verbandes einberufen, bei der die Regionalfürsten Rubiales wohl stützen werden. Denn die Zuwendungen für die Regionalverbände haben sich seit Beginn der Amtszeit von Rubiales im Jahr 2017 multipliziert.

Ob er sich im Amt halten kann, hängt nicht unwesentlich von jenen Lippen ab, die Rubiales am Sonntag auf dem Siegerpodest so vehement küsste: Die Spielerin Jenni Hermoso, 33, soll sich im Rahmen des Verfahrens äußern. Das kann pikant werden. Im Raum steht, dass eine Stellungnahme von Hermoso, die vom Verband an die Medien verschickt worden war und den Vorfall herunterspielte, gar nicht mit ihr abgesprochen war. Zudem soll Hermoso gedrängt worden sein, in dem Video aufzutreten, in dem Rubiales halbherzig um Entschuldigung bat.

Vor allen anderen dringt der Chef der obersten spanischen Sportbehörde, Víctor Francos, auf eine Stellungnahme Hermosos. Francos bestätigte, dass beim Sportrat CSD drei Anzeigen gegen Rubiales eingegangen seien - unter anderem von der stellvertretenden Ministerpräsidentin Yolanda Díaz. Ihr Ziel: der Entzug der Befähigung, einen nationalen Sportverband zu führen. Diese Entscheidung kann das oberste spanische Sportgericht TAD treffen - auf Antrag der Regierungsbehörde CSD. Rubiales selbst lehnt einen Rücktritt ab. Sein Jahressalär als RFEF-Präsident beläuft sich auf 675 000 Euro.

Eine frühere Mitarbeiterin von Rubiales meldet sich ebenfalls zu Wort

Im Lichte der Vorwürfe - sowie seinem vulgären und wilden Griff an sein Geschlechtsteil auf der Ehrentribüne - erhielten alte Sexismus-Vorwürfe gegen Rubiales neue Aktualität. So meldete sich Tamara Ramos, die frühere Marketing-Leiterin der Spielergewerkschaft AFE zu Wort, die Rubiales leitete, ehe er 2018 an die Spitze des Fußballverbandes rückte.

Der Vorfall überrasche sie nicht, im Gegenteil. Er passe zu ihren Erlebnissen mit Rubiales, so Ramos. Zu den "sendefähigen" Kommentaren, die sie ertragen habe müssen, habe Rubiales' Bemerkung gezählt, dass sie "hergekommen sei, um sich Knieschoner überzuziehen" - und Fragen nach der Farbe ihrer Unterwäsche. Ramos hatte die AFE nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Mobbings verklagt. Man einigte sich gütlich, nachdem Rubiales ihr ursprünglich jede Auflösungszahlung verweigert hatte.