Am besten ohne Peitsche

Nasenbluten im Parcour: Vor einer solchen Tortur wie beim Springreiten in Tokio sollen Pferde bei den Pariser Spielen geschützt werden.

Olympia in Paris soll pferdefreundlicher werden - und die französische Politik macht ernst. Die Nationalversammlung hat eine detaillierte Liste mit 46 Empfehlungen für das Tierwohl erarbeitet. Der Reitsport steht unter Beobachtung.

Von Gabriele Pochhamer

Es ist ein Warnschuss, unüberhörbar. Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris 2024 hat eine Arbeitsgruppe von Abgeordneten der französischen Nationalversammlung den Pferdesport unter die Lupe genommen. Im Fokus stehen Tierschutzaspekte im Spitzensport. Ein 72 Seiten langer Bericht spricht 46 Empfehlungen aus, wie die Spiele 2024 in Paris zu den bisher pferdefreundlichsten werden sollen.

Anlass waren drei Vorfälle in Tokio 2021, die die Öffentlichkeit empörten: die Nottötung des Schweizer Geländepferdes Jet Set nach einem irreparablen Beinbruch, den es sich bei einer unglücklichen Landung im Gelände zugezogen hatte; die Bilder des blutüberströmten irischen Schimmels Kilkenny, der während des Parcours starkes Nasenbluten bekam und weder von seinem Reiter noch von der Jury angehalten wurde. Und, ausführlich berichtet und kommentiert, die Bilder der deutschen Fünfkämpferin Annika Schleu, wie sie vergebens versucht, mit Hilfe der Peitsche ihr verstörtes Pferd über die Hindernisse zu treiben.

Aufgrund der weltweiten Diskussion wird die Fünfkampfdisziplin Reiten in Paris zum letzten Mal ausgetragen und soll durch eine Art Hindernislauf ohne Pferde ersetzt werden. Zwar gehörte das Reiten im Pentathlon nicht zum Pferdesport, der von der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) vertreten wird, aber für die meisten Leute ist ein Mensch, der auf einem Pferd sitzt, nun mal ein Reiter. Und die öffentliche Kritik machte vor dem Spitzenreitsport nicht halt.

Die 46 Empfehlungen sind sehr konkret. Vieles ist nicht neu und findet sich, wie FEI-Präsident Ingmar de Vos betont, seit langem auch im Reglement der FEI, aber nicht immer. Und nicht alle Regeln werden so stringent befolgt und kontrolliert, wie es das Wohl des Pferdes gebietet. Auch trauten sich Stewards gerade bei den Berühmtheiten des Sports oft nicht, durchzugreifen aus Angst vor Repressalien, heißt es im Bericht.

Die Liste der Qualen ist lang: Festgezurrte Nasenriemen, Kinnketten, versteckte Sporen

Es fängt mit der Ausrüstung an. Noch immer sieht man im Parcours Pferde mit den abenteuerlichsten Zäumungen, Gebissen und mehreren Zügeln und Hilfszügeln. Eine Liste der erlaubten Gebisse und Zäumungen gibt es im FEI-Springreglement nicht. Festgezurrte Nasenriemen und Kinnketten, die die Atmung behindern, sind an der Tagesordnung. Der Report verlangt Kontrollen von Zäumung und Gebiss auch während der Trainings.

Detailansicht öffnen Reiterin und Pferd verzweifelt: Fünfkämpferin Annika Schleu bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Die Peitsche sollte höchstens zweimal beim Abreiten benutzt werden, einmal in der Prüfung, am besten aber gar nicht. Warum ein Reiter gezwungen werden soll, Sporen anzuschnallen, wenn sein Pferd sie nicht braucht, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Das derzeitige Dressurreglement verlangt es. Auch die ledernen Bauchlappen, die Sporenstiche verstecken sollen, gehören laut französischem Report verboten.

Besonders ausführlich befasst er sich mit der "Hyperflexion". Exakt und wissenschaftlich fundiert werden die schädlichen Auswirkungen auf den gesamten Bewegungsapparat des Pferdes beschrieben, wenn sein Kopf mit den Zügeln Richtung Brust gezogen wird, eine auch nach FEI-Reglement verbotene Trainingsmethode. Die Stirnlinie des Pferdes soll vor oder an der Senkrechten sein. Da sieht man auch in Dressurprüfungen auf höchstem Niveau häufig andere Bilder, die von der Jury selten geahndet werden.

Besonderes Augenmerk gilt dem "mechanischen Doping". Gemeint sind Ausrüstungsteile, die die Leistung steigern sollen, etwa Hinterbeingamaschen, die besonders stramm angezogen werden oder in denen kleine murmelgroße Druckpunkte eingearbeitet sind, um die Vorsicht vor Stangenberührung zu erhöhen. Das ist etwa so, als ob man einem Läufer eine trockene Erbse in den Schuh schiebt. Natürlich sind diese Manipulationen verboten, aber dem Erfindungsreichtum mancher Reiter scheinen keine Grenzen gesetzt.

Empfohlen wird die Rückkehr zur Vierer-Equipe - das mindert den Wettkampfdruck

Der Bericht fordert auch die Rückkehr zur Viererteam-Regelung bei Olympia und dürfte damit die Reiter auf seiner Seite haben. Bekanntlich gibt es seit Tokio nur noch drei Reiter pro Mannschaft, also kein Streichergebnis mehr. Dadurch könnte ein Reiter verführt werden weiterzumachen, auch wenn das Wohl seines Pferdes dem entgegen steht, um das Teamergebnis zu retten.

Die FEI hat bereits im vergangenen Jahr beschlossen, eine externe Expertengruppe zu einzuberufen, die sich mit allen Aspekten des Tierwohls im Pferdesport befassen soll. Das Ergebnis soll 2023 präsentiert werden. Jetzt ist das französischen Parlament der FEI zuvorgekommen, der Bericht steht als Richtlinie für Olympia 2024 im Raum.

Bemerkenswert ist, dass er von einer hochrangigen Arbeitsgruppe stammt, die zahlreiche Fachleute aus allen Bereichen der französischen und internationalen Pferdeszene zu Rate gezogen hat: Veterinäre, Wissenschaftler, Reiter, Vertreter der FN, der FEI, des Rennsports, aber auch der britischen Tierschutzorganisation "Welfare of the Horse". Die Idee des Leistungssports mit Pferden wird nie in Frage gestellt, sofern sie richtig behandelt und ausgebildet werden. Eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. "Wir müssen den Bericht sehr ernst nehmen", sagt Stephan Ellenbruch, Vorsitzender der FEI-Springkommission. Der Warnschuss war laut genug. Der Pferdesport steht unter Beobachtung.