DFB:Razzia wegen eines Vertrages

Im Fokus von Kameras und Ermittlern: Polizeibeamte treffen am Donnerstag vor der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Razzia ein.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am Donnerstagmorgen, Punkt neun Uhr, erhielt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mal wieder unangemeldeten Besuch. Zum wiederholten Mal in den vergangenen Jahren standen Ermittlungsbeamte vor der Tür, um Unterlagen und Informationen zu einem heiklen Vorgang sicherzustellen. Der Verdacht diesmal: Untreue zu Lasten des gemeinnützigen Verbandes - und zwar in Bezug auf einen ominösen, mit 360 000 Euro dotierten Vertrag des DFB mit der Agentur des Medienberaters Kurt Diekmann.