Von Jonas Beckenkamp, Stefan Galler und Christof Kneer

Der FC Bayern tritt in dieser Woche wieder mal eine große europäische Reise an, es geht nach Paris zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League. Und wenn die Bayern gegen PSG spielen, ist immer mit Prominenz zu rechnen, schließlich tummeln sich beim Katar-Klub in Frankreich mit Neymar, Messi und Mbappé gleich drei der Größten des Fußballs. Aber: Im Klub und ihm Team rumort es, wie man so schön sagt, die Stimmung ist schlecht, so mancher ist angeschlagen.

Über die Hintergründe dieses Duells gibt es also einiges zu erzählen, so dass Moderator Jonas Beckenkamp in dieser Ausgabe von "Und nun zum Sport" drängende Fragen stellen kann. Antworten geben diesmal Bayern-Reporter Christoph Kneer und Stefan Galler, ein ausgewiesener Kenner des französischen Fußballs.

Fußball-Bundesliga, Champions-League, Sportpolitik bei Fifa und DFB: "Und nun zum Sport", der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung, gibt Einblicke in das wichtigste Fußball-Thema der Woche. Jeden Montag diskutieren SZ-Sportredakteure die Hintergründe der aktuellen Ereignisse.

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps.

Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.