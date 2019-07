1. Juli 2019, 17:05 Uhr SZ-Podcast "Und nun zum Sport" WM & U21-EM: Das 1:2-Wochenende des DFB

Die deutschen Fußballerinnen sind im Viertelfinale ausgeschieden - und die U21 der Männer hat das EM-Finale verloren. Wie fällt die Bilanz nach den Turnieren aus? Und welche Perspektiven bieten sich den Teams?





Von Anna Dreher , Sebastian Fischer und Christopher Gerards

Zwei K.-o.-Spiele bestritten Teams des Deutschen Fußball-Bundes am Wochenende, und zwei Mal stand es am Ende 1:2: Bei der Fußball-WM der Frauen verlor die deutsche Elf ihr Viertelfinale gegen Schweden, bei der U-21-EM der Männer unterlag das DFB-Team im Finale gegen Spanien. In der neuen Folge von "Und nun zum Sport" geht es um das Abschneiden der beiden Mannschaften bei ihren Turnieren - und um ihre Perspektiven. Welche Talente können den Sprung aus der U21 in die A-Elf schaffen? Und woran hat es den deutschen Fußballerinnen bei der WM gemangelt? Diese und weitere Fragen behandelt der Podcast. Im ersten Teil spricht Sebastian Fischer mit Moderator Christopher Gerards über die U21, danach analysiert Anna Dreher das WM-Aus der deutschen Fußballerinnen.

