Jetzt ist es tatsächlich passiert, die sogenannte Werkself von Bayer Leverkusen hat erstmals den Titel in der Bundesliga gewonnen. Das 5:0 gegen Bremen war am Sonntag der letzte nötige Schritt - und als es dann feststand, strömten die Menschen im Stadion aufs Feld, um diesen besonderen Moment zu feiern. Das ewige "Vizekusen"-Syndrom kann in die Mülltonne, und bei Bayer 04 wollen sie nun mehr. Mehr Titel, mehr Gewinnen, mehr die Bayern ärgern!