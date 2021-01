Die Bundesliga verspricht wieder Spannung, oben wie unten. In München wundert man sich über viele Gegentore, beim BVB ist Haaland zurück und Schalke gewinnt plötzlich - was ist los in der Liga?

Von Martin Schneider, Sebastian Fischer und Jonas Beckenkamp

Die Bundesliga hält auch im neuen Jahr Überraschungen bereit: Die Bayern verlieren, Schalke gewinnt plötzlich und Leipzig wirkt nicht mehr so überzeugend wie sonst. Und der BVB? Hat mit Haaland endlich seinen Sturm-Büffel zurück. Es ist spannend, was die Meisterschaft angeht, aber auch beim Thema Klassenerhalt geht es eng zu. Deshalb blicken wir diese Woche bei "Und nun zum Sport" auf die Probleme in München, wo sich vor allem in der Defensive Schwierigkeiten offenbaren. Wir sprechen über die neuen Dortmunder, die nach dem Trainerwechsel zumindest beim 3:1 in Leipzig wieder begeisterten und wir drehen die Tabelle einmal um - und schauen auf den Abstiegskampf. Moderator Jonas Beckenkamp begrüßt diesmal die Fußballauskenner Sebastian Fischer und Martin Schneider.

In der weiten Welt des Sports braucht es manchmal einen tieferen Einblick - den bietet "Und nun zum Sport", der Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ-Sportredakteure bieten Einschätzungen, die über den reinen Ergebnisbericht hinausgehen

