Von Christof Kneer und Jonas Beckenkamp

Die Champions League geht in eine neue Saison und die Bayern sind wieder mittendrin. In der Gruppenphase hat die Auslosung den Münchnern interessante Gegner beschert. Diesmal trifft der Rekordmeister neben Benfica und Kiew auch auf den FC Barcelona. Gegen die Katalanen, Gegner an diesem Dienstagabend, gewannen die Münchner vor etwas mehr als einem Jahr im Viertelfinale mit dem Märchenergebnis von 8:2 - und holten dann in Lissabon den Titel.

Ob es diesmal wieder ein 8:2 gibt, ob die Bayern immer noch so gut sind wie damals und ob Barcelona nun ohne einen gewissen Lionel Messi noch konkurrenzfähig ist, das soll diese Ausgabe von "Und nun zum Sport" klären. Im Fußball-Podcast der SZ begrüßt Moderator Jonas Beckenkamp diesmal den Fußballchef der SZ, Christof Kneer.

