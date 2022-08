Drama am Ende: Was die Fußball-EM bewirken kann

Von Jonas Beckenkamp, Anna Dreher und Martin Schneider

Im Getöse des Wembley-Stadions ist am Sonntagabend so viel passiert, dass man sich erst einmal sortieren muss. Das große Spiel ist nach Hause gekommen, England hat seinen ersten großen Fußball-Titel seit 1966 gewonnen und die DFB-Frauen haben nach einem begeisternden Turnier am Ende keine Kraft mehr gehabt. Schiri-Debatten, ekstatischer Jubel, Tränen - und ein Spiel, das wohl noch lange nachhallen wird. So endete diese EM der Frauen.

Damit ist klar, dass auch wir bei "Und nun zum Sport" noch einmal zurückblicken wollen auf die vergangenen vier Wochen in England. Aber wir wollen auch nach vorne schauen und fragen: Was bedeutet diese EM für den Frauenfußball? Welche Impulse ergeben sich für den Sport in Deutschland? Und wie geht es mit diesem vielversprechenden Team weiter? Moderator Jonas Beckenkamp begrüßt diesmal die England-Reporterin Anna Dreher sowie Kollege Martin Schneider.

