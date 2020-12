FRANKREICH

Trainer Thomas Tuchel hat mit dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain im Ligue-1-Topspiel gegen Olympique Lyon die Tabellenführung verloren. PSG unterlag 0:1 (0:1) und ist mit 28 Punkten hinter OSC Lille und Lyon (beide 29) nur noch Dritter.

Lyon-Profi Thiago Mendes sah in der Nachspielzeit nach einem rüden Foul an PSG-Angreifer Neymar Rot (90.+9). Der Brasilianer verletzte sich bei der Attacke und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Neymar hatte offenbar große Schmerzen im linken Knöchel. "Wir müssen die Untersuchungen am morgigen Tag abwarten", sagte Tuchel. Er sei aber "besorgt". Mendes entschuldigte sich: "Fehler passieren, aber ich möchte aufrichtig um Verzeihung bitten."

Den Sieg-Treffer für die Gäste schoss Tino Kadewere (35.). Bei Paris, das unter der Woche mit dem klaren Sieg über Istanbul Basaksehir (5:1) den Gruppensieg in der Champions League geholt hatte, wurde der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt. Lille hatte sich am Sonntag durch ein 2:1 (2:1) über Girondins Bordeaux an die Spitze gesetzt. PSG kassierte die vierte Saisonniederlage, am Ende der (verkürzten) vergangenen Saison waren es nur drei gewesen.

ENGLAND

Teammanager Jürgen Klopp hat mit Titelverteidiger FC Liverpool den Patzer von Tabellenführer Tottenham Hotspur nicht nutzen können und den Sprung an die Spitze der englischen Premier League verpasst. Die Reds kamen beim Aufsteiger FC Fulham nur zu einem 1:1 (0:1) und bleiben damit punktgleich hinter dem Konkurrenten auf Platz zwei. Stürmer Mohamed Salah (79., Handelfmeter) rettete den Gästen zumindest noch einen Punkt, nachdem Bobby De Cordova-Reid Fulham in Führung gebracht hatte (25.). Zuvor hatte es für Klopp einen weiteren personellen Rückschlag gegeben: Der zuletzt treffsichere Portugiese Diogo Jota fällt wegen einer Knieverletzung wochenlang aus.

Tottenham blieb ebenfalls sieglos. Die Mannschaft von Teammanager Jose Mourinho spielte im Londoner Derby bei Crystal Palace trotz Führung nur 1:1 (1:0). Nationalstürmer Harry Kane (23.) traf zunächst für die Gäste, ehe Jeffrey Schlupp (81.) den Ausgleich erzielte. Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl setzte den Höhenflug mit dem FC Southampton fort. Gegen das noch sieglose Schlusslicht Sheffield United setzte sich sein Team 3:0 (1:0) durch und liegt mit 23 Punkten weiter auf einem Champions-League-Platz. Die Tore erzielten Che Adams (34.), Stuart Armstrong (62.) und Nathan Redmond (83.).

Nationaltorhüter Bernd Leno kassierte mit dem FC Arsenal bereits die siebte Saisonpleite. Dem FC Burnley unterlagen die Gunners nach einem Eigentor des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (73.) 0:1 (0:0). Granit Xhaka, 2016 aus Mönchengladbach nach London gewechselt, sah wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (58.). Arsenal ist Tabellen-15.

ITALIEN

Cristiano Ronaldo hat Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit zwei verwandelten Foulelfmetern zu einem 3:1-Auswärtssieg bei Abstiegskandidat CFC Genua geführt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo bleibt damit auf Platz vier der Serie A. Genua kämpft als Vorletzter weiterhin gegen den Abstieg.

Der SSC Neapel hat seinen ersten Sieg im "Stadio Diego Armando Maradona" geholt. Gut eineinhalb Wochen nachdem die Stadt der Arena den Namen des verstorbenen Vereinshelden gegeben hatte, gewann Napoli gegen Sampdoria Genua 2:1 (0:1). Die SSC ist mit 23 Punkten Tabellendritter.

Robin Gosens erzielte beim 3:0 (1:0) von Atalanta Bergamo gegen die AC Florenz sein zweites Saisontor in der Serie A. Der deutsche Nationalspieler traf zum 1:0 (44.), Bergamo (17) ist Achter. Inter Mailand (24) gewann nach seinem Champions-League-Aus 3:1 (1:0) bei Cagliari Calcio und liegt zwei Zähler hinter Lokalrivale AC (26), der an der Spitze steht und erst am Abend (20.45 Uhr) gegen Parma Calcio spielt.

NIEDERLANDE

Die PSV Eindhoven hat auch dank einer Tor-Vorlage von Ex-Weltmeister Mario Götze Rang zwei in der niederländischen Ehrendivision erobert. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt setzte sich am Sonntag mit 2:1 gegen den FC Utrecht durch. Nach dem achten Saisonsieg gegen Utrecht kommt das Team auf 27 Punkte und hat drei Zähler Rückstand auf Ajax Amsterdam.

Beim Spitzenreiter denkt Stürmer Klaas-Jan Huntelaar unterdessen über sein Karriereende nach. "Ich überlege, ob ich nach dieser Spielzeit aufhöre", sagte der 37 Jahre alte Niederländer, der für Ajax beim 4:0 gegen Zwolle sein 150. Tor erzielt hatte, im niederländischen Fernsehen. Huntelaar war 2017 vom FC Schalke 04 zu Ajax in seine Heimat zurückgekehrt.