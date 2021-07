Für ein paar deutsche Weltmeister beginnen am Dienstag ihre olympischen Wettbewerbe - in einer Disziplin sogar mit Medaillen-Garantie. Ein Überblick.

Hockey: Um 5.15 Uhr gehen die deutschen Männer zum dritten Mal bei diesen Olympischen Spielen auf den Platz, Gegner ist diesmal Großbritannien. Nach dem Erfolg gegen Kanada (7:1) und der Niederlage gegen Weltmeister Belgien (1:3) stehen die Deutschen bereits etwas unter Druck. Nur die ersten Vier in jeder Sechser-Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Dressur: Wenn es irgendwo eine Medaillen-Garantie für das deutsche Team gibt, dann im Mannschaftswettbewerb in der Dressur. Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider gelten auch an diesem Dienstag ab 10 Uhr im Finale nach ihrem souveränen Auftritt im Grand Prix als hohe Favoriten. Werth ist bereits sechsfache Olympiasiegerin, auch Schneider war 2016 in Rio schon dabei, als die Mannschaft Gold gewann.

Schwimmen: Am Dienstag steigt ein deutscher Weltmeister ins Becken: Gegen 13.40 Uhr beginnt für Florian Wellbrock der Vorlauf über 800 Meter Freistil. Seine Paradestrecke über 1500 Meter folgt in den kommenden Tagen. Zuvor versuchen bereits um 3.30 Uhr deutscher Zeit Annika Bruhn und die 19-jährige Isabel Gose über 200 Meter Freistil, das Finale zu erreichen. Mittags folgen die ersten Auftritte von Europameisterin Franziska Hentke (200 Meter Delphin) und Weltmeister Marco Koch (200 Meter Brust), sowie von der 4x200 Meter Freistil-Staffel der Männer.

Wasserspringen: Tina Punzel aus Dresden könnte zur Medaillensammlerin der ersten Woche werden. Nachdem sie im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett zusammen mit Lena Hentschel die erste Medaille (Bronze) überhaupt für das deutsche Team in Tokio geholt hat, tritt sie um 8 Uhr zusammen mit Christina Wassen vom Zehn-Meter-Turm an. Die Favoritinnen kommen aber - wie so oft in dieser Sportart - aus China.

Taekwondo: Auch hier geht ein deutscher Weltmeister an den Start: Im Schwergewicht (mehr als 80 Kilogramm) startet der Stuttgarter Alexander Bachmann ins olympische Turnier. Im Achtelfinale trifft er um 5.45 Uhr auf den Kasachen Ruslan Schaparow. Das Finale findet ebenfalls noch am Dienstag statt, und zwar gegen 14.45 Uhr. "Ich will eine Medaille gewinnen. Am besten die goldene", sagt der 27-Jährige. Er ist der einzige deutsche Teakwondo-Kämpfer in Tokio.

Tischtennis: Der Deutsche Dimitrij Ovtcharov spielt um 7.30 Uhr in der dritten Runde gegen den Russen Kirill Skatschkow. Gegen 9.30 Uhr soll auch Timo Boll an die Platte, sein Gegner im Achtelfinale steht allerdings noch nicht fest.

Kanuslalom: Im Kasai Canoe Slalom Centre geht es für Ricarda Funk um eine Medaille. Sie machte in den Vorläufen des Kanuslalom-Wettbewerbs einen guten Eindruck, um 7 Uhr beginnt nun das Halbfinale, zwei Stunden später das mögliche Finale. Funk hatte 2017 bei der WM Bronze gewonnen und 2018 EM-Gold. "Ich denke, der Kurs wird wirklich hart sein. Alle Mädchen sind gut", sagt die 29-Jährige. Besonders beeindruckt war sie von der Australierin Jessica Fox, die Weltranglistenerste gilt als Favoritin auf Gold.