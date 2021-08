Von Thomas Kistner

Seit Monatsbeginn rumorte es im Gebälk der DFL, nun ist der Abschluss perfekt: Donata Hopfner, 44, führt ab 2022 die Deutsche Fußball Liga , sie löst den Vorsitzenden der Geschäftsführung ab. Christian Seifert wendet sich nach 16 Jahren anderen Aufgaben im Sport zu, aber nicht mehr im Fußball. Den Zeitpunkt für einen Wechsel zu finden, auch das zeugt von Kompetenz. Und im Falle von Nachfolgerin Hopfen spricht einiges dafür, dass sie diese Geradlinigkeit fortsetzt. Eine Quoten-Frau, der Ruf eilt ihr in der Fußballwelt schon voraus: Das sei sie definitiv nicht.

Donata Hopfen ist Partnerin im Berliner Büro der Boston-Consulting-Gruppe, die Firma setzt weltweit digitale Geschäftsmodelle um. Zuvor war sie 15 Jahre beim Axel-Springer-Verlag, zuletzt tätig als Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe. Es folgte ein Intermezzo bei Verimi, einer branchenübergreifenden Registrierungsplattform, an der Großfirmen wie die Deutsche Bank, Daimler oder Telekom beteiligt sind. Kurz: Sie hat ein paar Dinge vorzuweisen, die dem klassischen Fußballfunktionär nur aus der Lektüre von Wirtschaftsblättern geläufig sind. Die von der Fachpresse preisekrönte Managerin ist im Themenfeld Digitalisierung, Lizenzen und Produktvermarktung zuhause. In der Vergangenheit hat sie bereits Sportrechte verhandelt.

Die Luft wird dünn für das Führungsduo beim DFB

Keine Quoten-Frau also: Das ist die gute Nachricht für die DFL nach Seifert. Es ist aber eher keine gute Nachricht für den Dachverband DFB, in dem der Tumult zum Dauerzustand geworden ist. Gelenkt wird der Deutsche Fußball-Bund vom Interims-Duo Rainer Koch und Peter Peters, eine Art Zweckgemeinschaft im sportpolitischen Überlebenskampf. Koch, als Chef der Amateure, des Rechts, aller Fußball-Südstaaten und Uefa-Vorstand der machtpolitische Tausendfüßler im Verband, ist schwer angezählt.

Und Kollege Peters, der an Hopfens Berufung mitgewirkt hat, ist ein König ohne Reich: Er residiert dank der Funktionen als DFL-Aufsichtsratschef und Stellvertreter Seiferts (den die vielzähligen DFB-Intrigen vor Monaten zum Rückzug bewogen). Als Finanzvorstand beim Pleite-Klub Schalke 04 trat Peters 2020 ab, die DFL akzeptiert ab Sommer 2022 in Präsidium und Aufsichtsrat aber nur noch aktive Klubfunktionäre: Weil ja nur solche auch die Folgen mittragen, die ihre Beschlüsse bewirken.

Die Luft ist dünn auf der Chefetage, da wäre manchem vielleicht eine echte Quoten-Frau an der DFL-Spitze lieber. Auch, um Kochs DFB-Kameradenverbund zu entlasten, der ja gerade viel Druck von Frauen erhält. Welche Problem Koch, entgegen eigener Bekundungen, mit kritisch-selbstbewussten Frauen hat, verrät nicht nur sein Umgang mit Bibiana Steinhaus-Webb. Die renommierte Schiedsrichterin wechselt jetzt aus dem DFB-Videokeller an die Spitze der englischen Super League, der global führenden Frauen-Liga.

"Das ist eine bahnbrechende Entscheidung", sagt die Sprecherin der Frauen-Initiative

Was aber zwischen Koch und ihr verbal wirklich vorgefallen ist, hätte die Frauen-Initiative "Fußball kann mehr" gern aufklären lassen, der auch Steinhaus-Webb angehört. Doch kaum hatte die Frauen-Gruppe Kochs Verhalten bei der DFB-Ethikkommission moniert, wurde diese trickreich in die Luft gesprengt - und in das neue, eilig zusammengeschusterte Gremium hat die Frauen-Gruppe kein Vertrauen. Koch schon, bei der neuen Ethik-Combo geht er gegen die Frauen vor (SZ vom 14./15. August). Womöglich zu kurz gedacht, jetzt müsste das DFB-Sportgericht Licht in die Affäre bringen; auch in die Frage, wie oft Steinhaus von Koch in Gespräche mit Dritten laviert wurde.

Die Sprecherin der Frauen-Initiative begrüßt die Berufung Donata Hopfens an die DFL-Spitze jedenfalls ausdrücklich. "Das ist eine bahnbrechende Entscheidung", sagt Katja Kraus. "Sie wird eine großartige DFL-Chefin sein, und es liegt Symbolkraft darin, dass eine Frau diese machtvolle Position erhält. Sie wird die Herausforderungen Dinge mit frischem Blick auf ihre Weise angehen."

Das könnte für manchen im DFB unangenehm werden. Dort wurde gerade ein weiterer, mutmaßlich dünner Report im Zuge seiner millionenteuren Aufklärungsarbeiten abgeheftet: Der zur WM-2006-Affäre. Das Werk wird nicht publiziert , nach außen dringt nur die politische Standardbotschaft: Der Profibereich wird als Störenfried und Hort möglicher Corruptis identifiziert. Aber gab es igendeinen bahnbrechenden Fund in der seit den Nullerjahren gut ausgeleuchteten Affäre? Die neue DFL-Chefin darf das mysteriöse Papier lesen. Es könnte ihr wichtige Fingerzeige in der Frage liefern, was genau den Riss zwischen Profilager und Koch-DFB verursacht hat, den letzterer ständig beklagt - und erkennbar vorantreibt.