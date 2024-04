Am Sonntag spielt Bayer 04 Leverkusen gegen Werder Bremen. Gewinnt Leverkusen das Spiel, sind sie deutscher Meister. Gelingt das nicht, hat das Team noch fünf Spieltage lang Zeit, die noch fehlenden Punkte zu holen. Die Meisterschaft in der Bundesliga ist wohl entschieden. Und damit endet auch eine jahrelange Meister-Serie der Bayern. Elfmal in Folge holten sie den Titel. Endet die Bayern-Dominanz in der Liga? Wird der Wettbewerb in Zukunft wieder spannender?