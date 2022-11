Von Holger Gertz

Dass die "One Love"-Binde, die Innenministerin Nancy Faeser in Katar getragen hat, im Haus der Geschichte ausgestellt werden soll, trifft nicht überall auf Gegenliebe. Vor allem nicht bei Zeitgenossen, die sich wünschen, Frau Faeser selbst möge dort bald ausgestellt werden. Oft ist umstritten, was ins Museum gehört, und in Deutschland ist es mal wieder am umstrittensten, wobei ungewohnte Einigkeit herrschen sollte, was den linken Schuh von Keysher Fuller angeht. Mit dem hat nämlich Mr. Fuller, Abwehrspieler vom Erstligisten CS Herediano, den Japanern ein Tor untergejubelt und somit den Sensationssieg von Costa Rica möglich gemacht. 1:0, unfassbar. Nur wegen Fuller darf Deutschland noch vage aufs Achtelfinale hoffen. Der Mann trägt die 4 auf dem Trikot, wobei man doch früher wusste: von der 4 ist Circensisches am allerwenigsten zu erwarten. "Halb Mensch, halb Tier - die Nummer vier!" - okay, das ist deutscher Kreisklassenhumor.

Keysher Fuller aber, Marktwert 250 000 Euro, bisher als Stürmer nur selten auffällig geworden, machte die Sache rund, mit dem allerersten Torschuss der Mittelamerikaner. Dafür gab es nach dem Spiel den riesigen Pokal, der dem "Man of the match" gebührt, im Gegenzug dankte Fuller seiner Mutter und seiner Familie - dafür, dass sie bei ihm waren, in Gedanken natürlich. Das Tor hat also eine Bedeutung für Keysher Fuller (Panini Sammelbildnummer CRC8), aber es hat auch eine Bedeutung für Deutschland beziehungsweise Fußball-Deutschland. Vielleicht reicht es nicht fürs Haus der Geschichte, aber im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sollte eine beleuchtete Vitrine bereitstehen für den linken Schlappen von Keysher Fuller. Wenn er ihn überhaupt rausrückt.