Spektakuläre Wende im Transfertheater: Lionel Messi will seinen 2021 auslaufenden Vertrag in Barcelona nun doch erfüllen. Weil "die ganze Familie geweint hat" - und um einen Prozess zu vermeiden.

Von Javier Cáceres

Mit dem wohl spektakulärsten Rückzieher der Fußballgeschichte hat Lionel Messi, 33, am Freitag die Spekulationen um seine Zukunft beendet. In einem vorab aufgezeichneten Video erklärte Messi, dass er seinen bis Juni 2021 laufenden Vertrag beim FC Barcelona nun doch erfüllen werde. Messi hatte am 25. August schriftlich angekündigt, den katalanischen Traditionsverein nach insgesamt 20 Jahren verlassen zu wollen. Es war der Auftakt zu zehn Tagen, die die Fußballwelt bewegten. Dem Vernehmen nach wollte er zu Manchester City wechseln, wo sein früherer Coach Pep Guardiola Trainer ist. "Ich bleibe", sagte Messi nun in einem Interview, das er am Freitag mit dem Portal Goal.com führte. Zuletzt war bereits spekuliert worden, dass Messi seine Pläne wieder stornieren würde.

Messi sagte nun, dass er sich schon länger mit dem Gedanken eines Abschieds getragen habe. "Ich dachte, dass der Moment gekommen sei, um einen Schritt zur Seite zu machen. Ich dachte, dass der Klub jüngere, neue Leute braucht, und dass meine Zeit bei Barcelona vorbei sei. Mir tat das sehr leid. Denn ich hatte immer gesagt, dass ich meine Karriere hier beenden wollte", sagte Messi, der seit dem 2:8 gegen den FC Bayern in der Champions League von Mitte August geschwiegen hatte. "Ich hatte danach keine Lust auf gar nichts", sagte er.

Bei der Entscheidung pro Barcelona hätten nun auch familiäre Überlegungen hätten eine Rolle gespielt. "Als ich es meiner Frau und meinen Söhnen gesagt habe, war das ein Riesendrama. Die ganze Familie hat geweint, meine Söhne wollten Barcelona nicht verlassen, und auch nicht die Schule wechseln", verriet Messi.

Hintergrund der Entscheidung ist allerdings wohl vor allem die große Rechtsunsicherheit rund um die Bedingungen des Abschieds, der sich nun vorerst zerschlagen hat. Messi berief sich auf eine Klausel, die ihm erlaubt, den Verein ablösefrei zu verlassen - wenn er bei Barça eine entsprechende Absichtserklärung rechtsverbindlich hinterlegt. Das Problem ist die Interpretation des Kleingedruckten.

Dem Wortlaut des Vertrags zufolge hätte er seinen Wechselwunsch bis zum 10. Juni vortragen müssen. Messi aber berief sich auf den Geist des Vertrages. Er besage, dass er die Bitte in einem bestimmten Zeitfenster nach dem Ende der Saison hätte vortragen müssen. Wegen der Corona-Krise hatte sich das Ende der Spielzeit bis in den August verschoben, er habe also fristgerecht gekündigt. Um seine Position zu untermauern, hatte er seit Wochenbeginn das Training geschwänzt. Barcelona wiederum pochte darauf, dass das Zeitfenster längst geschlossen sei und deshalb die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro greife. Dem Vernehmen nach drohte der Verein, Messi vor Gericht zu zerren.

Damit war die Gefahr gegeben, dass Messi am Ende doch einen hohen Betrag an Barça zahlen muss - als Strafe wegen Vertragsbruchs in möglicherweise dreistelliger Millionen-Euro-Höhe, die am Ende in Form einer Ablöse vom Käufer hätte bezahlt werden müssen. Für potenziell interessierte Klubs wie Manchester City das ein abschreckendes Szenario. Die spanische Zeitung El País hatte vor wenigen Tagen ein Mitglied der City-Führung dahingehen zitiert, dass man Messi nur dann verpflichten würde, wenn er garantiert ablösefrei kommen könne.

"Er ist der Klub meines Lebens", sagt Messi über den FC Barcelona

"Der Präsident sagte mir, dass der einzige Weg zu gehen über die Zahlung der 700-Millionen-Klausel führte. Und dass es eine andere Art gäbe: einen Prozess. Aber ich würde niemals gegen Barça vor Gericht ziehen, weil es der Klub ist, den ich liebe, und der mir alles gegeben hat, seit ich hier (im Jahr 2000; d. Red.) angekommen bin. Er ist der Klub meines Lebens", sagte Messi nun.

Ungeachtet dessen hatte Messi noch am Freitag auf seiner Rechtsauffassung beharrt. Messis Vater und Manager Jorge Messi veröffentlichte einen Brief an den spanischen Ligaverband LFP, in dem es hieß, dass der Vertrag eindeutig sei: Es sei keine Ablöse fällig. Die LFP hatte am vergangenen Sonntag nach Durchsicht des Vertrages Messis öffentlich erklärt, dass die Ablöseklausel weiterhin greife.

"Wir wissen nicht, welchen Vertrag die LFP analysiert hat", schrieb Messis Vater und zitierte eine Klausel. Sie besage, dass der Sohn den Klub ablösefrei verlassen könne, wenn er - wie geschehen - nach Abschluss der Saison 2019/20 um die Auflösung seines Vertrages ersuche.

In den vergangenen Tagen hatten Quellen aus dem Klub bestätigt, dass Präsident Josep Maria Bartomeu dem Argentinier eine Vertragsverlängerung bis 2023 angeboten habe. Messi hat bislang in 731 Pflichtspielen für Barça 633 Tore erzielt und mehr als dreißig Titel gewonnen. Er war sechs Mal Weltfußballer und an vier Champions-League-Triumphen beteiligt.

Außer Frage steht, dass Messi 2021 den Klub ablösefrei verlassen könnte. "Egal, ob ich gehe oder bleibe - meine Liebe zu Barça wird sich nie ändern", sagte Messi.