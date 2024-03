Wer in Vereinen das Sagen hat, wer wie mitbestimmt und wie die Liga nun ohne den geplatzten Investorendeal zukunftsfähig sein soll, darüber debattiert die Branche voller Aufregung. Und mittendrin befindet sich mit Kind eine Figur, die als streitbarer Geist und Feindbild zahlreicher Ultras gilt. In der vergangenen Woche veröffentlichte der SZ Sport dann ein Interview mit ihm - um dessen Wirkung es diesmal bei "Und nun zum Sport" gehen soll. Zum SZ-Fußballtalk begrüßt in dieser Ausgabe Jonas Beckenkamp - zu Gast sind Philipp Schneider und Thomas Hürner, die Martin Kind zum Gespräch getroffen hatten.

Ein Überblick zur Lage bei den Bayern in dieser Folge des Fußball-Podcasts der Süddeutschen Zeitung, den es immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich zu hören gibt.

Sie finden den Fußball-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts via podcast@sz.de.