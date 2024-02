Man habe ihm das "erzählt", sagte Jonathan Tah später, aber er müsse sich "das noch mal angucken". Bayer Leverkusens Abwehrchef musste sich erst mal selbst ein Bild vom Bild der Bilder machen, denn ob das wirklich so geschehen war, wie sie's ihm berichtet hatten? Dass der Kerl, der sich eine Minute vor Schluss voller Verzweiflung in den Eckball warf und an ihm, Tah, wie eine Barke am Felsen zerschellte, der weltberühmte Bayern- und Deutschland-Torwart Manuel Neuer war?

Wenn in der Hotellerie aufgrund von Rolls-Royce-Abholservice und Etagen-Butler das Prädikat superior vergeben wird, dann hat die finale Szene mit Tah und Neuer und Jeremie Frimpongs anschließendem Temposolo zum 3:0 ein Sonderprädikat hinter dem Auftritt Bayer Leverkusens verdient. Vorher fünf Sterne, jetzt fünf Sterne superior. Es war schon vorher so, dass sich die Bayer-Elf und das Bayer-Publikum aneinander berauscht hatten, als Xabi Alonsos Truppe den FC Bayern spielerisch vorführte - und dabei trotzdem nicht selbstherrlich wurde. Doch Frimpongs Schuss ins leere Tor und sein robuster Homerun vorbei an den jubelnden Kollegen hin zum geschätzten Ersatzmann Gustavo Puerta ("wie in der NFL", befand er später) war der pure Karneval. Er ließ das Stadion beben wie selten zuvor. Die komplette Kabinen-Belegschaft feierte den glorreichen Augenblick, die Botschaft dieser Momentaufnahme hätten ein Marsmensch und eine Amöbe deuten können: Hinter dem überlegenen Tabellenführer der Bundesliga steht eine starke Gemeinschaft.

Wie es um die Beziehung zwischen dem Herausforderer und dem Titelverteidiger steht, das beschrieb die Szene mit Jonathan Tah und Manuel Neuer. Eine seit vielen Jahren eherne Hierarchie wurde hier stellvertretend fürs große Ganze auf den Kopf gestellt. "Ich wollte einfach nur den Ball klären", teilte Tah später mit, doch man durfte in dem ungleichen Zweikampf mehr als Alltagsarbeit erkennen. Es war eine Allegorie des Machtwechsels in der Bundesliga, der nun auch im Zahlenwerk auffällig konkret Gestalt annimmt.

Fünf Punkte Vorsprung, damit müssen die Bayern, aber vor allem auch die Leverkusener umgehen können. Sie sind logischerweise nun der Favorit auf die Meisterschaft, aus allen Ecken des Universums wird ihnen das jetzt zugerufen werden. "Es ist noch Februar, wir müssen cool bleiben", empfahl Xabi Alonso, dessen Gleichgewicht allerdings ebenfalls bedroht ist. Er läuft Gefahr, demnächst in die Marvel-Galerie der Superhelden aufgenommen zu werden, weil ihm offenbar einfach alles gelingt.

Detailansicht öffnen Vordenker und Vorläufer: Xabi Alonso nimmt seinen Trainerstab mit auf eine Männer-Joggingrunde in die Fankurve. (Foto: Kolvenbach/Imago)

Auch der ansonsten immer sehr besonnene Herr Alonso ließ sich an diesem besonderen Abend mitreißen von der frenetischen Stimmung, warum auch nicht? Dass er seinen kompletten Stab zur Jubelproklamation vor der Fankurve hinzurief, um den Platz im Mittelpunkt mit seinen Mitstreitern zu teilen, passte dann wieder ins Bild eines Mannes, der einem unheimlich werden könnte in seiner gelungenen Dreieinigkeit als Sportler, Mensch und Idol. Herrgott, nicht mal richtig eitel ist er!

Alonso hatte vermutlich manchem Bayer-Anhänger ein wenig Angst eingejagt mit seiner Aufstellung. Ob das Konzept nicht zu viel Rücksicht auf den Gegner enthielt? Und wo war Frimpong, der doch immer ein Pfeiler des Bayer-Spiels ist? Bereits am Donnerstag hatte Alonso mit seinen Leuten die Einübung des Matchplans aufgenommen, und wenn es auch im Spiel ein paar Minuten dauerte, bis sich alle sortiert hatten, erwies sich die Idee als goldrichtig. Josip Stanisic, an Frimpongs Stelle gerückt, verstärkte eine kompakte Abwehrreihe, in der laut Alonso "fast vier Innenverteidiger" standen und eine bruchfeste Mauer vor Lukas Hradeckys Tor bildeten. Die exklusiv für diesen Anlass kreierte Sturmspitze mit Amine Adli und Nathan Tella rundete den Plan nach vorn ab. Florian Wirtz, der dritte Angreifer, durfte dadurch wie ein offensiver Libero mit Entfaltungsfreiheit in alle Richtungen noch größere Flächen bespielen und beherrschen. Er fühlte sich dabei zusehends wohl wie ein junger Hund im Wald und auf der Wiese.

Der Münchner Transferausschuss sieht im Gegenschnitt zu Leverkusens Einkaufsabteilung nicht gut aus

Alonso verzichtete auf die üblicherweise hohe Ballbesitzquote, aber dafür bekam er etwas, was an diesem Tag noch besser war: "Dominanz ohne Ball", wie er sich ausdrückte. Der Coach änderte das System nicht, um zu dokumentieren, dass er besonders schlau ist, er änderte es, weil es für die Begegnung mit den Bayern sinnvoll war, und weil sein Team trotz seines oft genug bestätigten typischen Spielstils "nicht im System gefangen ist", wie Sportchef Simon Rolfes meinte. Für die charakteristische Spielfreude war dennoch genügend Platz. Die Stars des FC Bayern mussten sich manchmal vorkommen wie bestellte Sparringspartner, wenn ihnen die Leverkusener beim Rondo auf minimalen Räumen den Ball vorenthielten.

Auf dem Weg in den Frühling, in dem über die Ernte des Jahres entschieden wird, ist Bayer nun bei 31 Pflichtspielen ohne Niederlage angelangt. Noch mehr Belang für die nächste Zeit hat aber eine andere Ziffer: die Zahl der Spieler, die Xabi Alonso in den zurückliegenden Wochen an seine Startelf herangeführt hat. Stanisic, Adli, Tella, in gewisser Weise auch der am Samstagabend exzellente Robert Andrich dürfen sich jetzt auch der ersten Auswahl zugehörig fühlen. Die Abstellungen an den Afrika-Cup und die Verletzungen der Stammspieler Victor Boniface und Exequiel Palacios haben Bewegung in den Kader gebracht und Alonso zum Tüfteln und Handeln genötigt. Daraus ist eine kreative Lösung mit Perspektive entstanden.

Und wieder wird daraus kein Kompliment an den FC Bayern. Nathan Tella, 24, den Simon Rolfes' Einkaufsabteilung aus der zweiten englischen Liga holte - für unbescheidene 23 Millionen Euro - erweist sich neben all den hinlänglich bekannten Treffern nun auch als Verstärkung mit Verstand. Der Münchner Transferausschuss sieht mit seiner Bilanz im Gegenschnitt nicht gut aus. Wo also ist der Haken, der den Leverkusener Frohsinn relativiert? Josip Stanisic wusste, sehr realistisch, sogar zwei aufzuzählen: "Die Saison ist noch lang, und es sind leider Gottes nur fünf Punkte Vorsprung."