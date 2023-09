In der Kuss-Affäre stellen sich Spaniens Nationalspieler an die Seite des Frauen-Teams. Kapitän Morata nennt das Verhalten von Verbandspräsident Luis Rubiales "inakzeptabel" - der Verband kündigt Konsequenzen an.

Spaniens Fußball-Nationalspieler haben im Kuss-Skandal das Verhalten ihres Verbandspräsidenten Luis Rubiales verurteilt - wenn auch mit einigen Wochen Verspätung. Vor dem ersten Training für das EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Georgien traten die Kapitäne des Teams am Montag im Pressekonferenzraum in Las Rozas bei Madrid vor die Medien.

In einem Statement, dass Álvaro Morata vorlas, wollten sie sich zu Themen äußern, die dem Image des spanischen Fußballs geschadet hätten. "Wir wollen das Verhalten von Herrn Rubiales zurückweisen, das aus unserer Sicht inakzeptabel war und der Institution, die von ihm vertreten wird, nicht gerecht wird", sagte Morata.

Rubiales, 46, hatte nach dem WM-Triumph der Spanierinnen bei der Siegerehrung in Sydney Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Trotz massiver Kritik und Rücktrittsforderungen lehnte er es bisher ab, seinen Posten aufzugeben. Vom Fußball-Weltverband wurde Rubiales für 90 Tage suspendiert. Er selbst hatte bei einer außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes gekontert und von einem "falschen Feminismus" gesprochen, der ihn zur Strecke bringen wolle. Rubiales meinte auch, der Kuss sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt. Hermoso hat dem widersprochen.

Der spanische Verband (RFEF) hat sich am Dienstag ebenfalls für das "völlig inakzeptable" Verhalten seines Präsidenten entschuldigt und Konsequenzen angekündigt. Der RFEF will "in den kommenden Tagen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen, um die Führung des Verbandes zu verbessern und den verursachten Schaden so weit wie möglich zu beheben", teilte er mit. Welche Folgen der Kuss-Skandal konkret für Rubiales haben könnte, blieb unklar. Auch Frauen-Nationaltrainer Jorge Vilda steht in der Kritik, angeblich wurde dem 42-Jährigen bereits mitgeteilt, dass er gehen muss.

Spaniens Männer-Team beglückwünschte die Frauen noch einmal zu dem WM-Gewinn und sprach von einem Meilenstein und einem Triumph von unschätzbarem Wert.