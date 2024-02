Aschermittwoch ist zwar gerade vorbei, dennoch wähnten sich viele Kölner am Freitagabend beim Spiel des FC gegen Werder Bremen mittendrin in einem Klassiker des kölschen Karnevalsrepertoires. Das Lied heißt, ins Hochdeutsche übersetzt, "In der Kaygasse Nummer Null" und handelt von Schülern, die beim Lehrer Welsch nichts Rechtes gelernt haben und das zu ihrer Rechtfertigung im immer gleichen Refrain vorbringen: "Dreimol Null es Null, es Null, es Null ..."