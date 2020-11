City vs Liverpool in der Premier League

An diesem Sonntag kann Jürgen Klopp wieder einmal zeigen, dass seine Taktik gegen seinen Trainerrivalen Guardiola besonders gut klappt - er baut dabei auf die Künste eines neuen Stürmers.

Von Jonas Beckenkamp

Jürgen Klopp hat in der vergangenen Woche über Kopfschmerzen gesprochen und er hat dabei nicht etwa den Allgemeinzustand der Welt gemeint, sondern tatsächlich das Leben als Trainer mit zu vielen guten Fußballern. Wobei, gibt es das überhaupt? Zu viele Optionen? "Gute Leistungen machen mir nie Kopfschmerzen", sagte er nach dem 5:0 seines FC Liverpool in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Hauptfigur bei dieser äußerst überzeugenden Vorführung der "Reds" war Stürmer Diogo Jota, 23, mit drei Treffern - weshalb Klopp den Portugiesen nun wohl kaum auf die Bank setzen wird.

Die Offensive ist ja bei weitem nicht Klopps größtes Problem in dieser Saison, es zwickt nach dem Ausfall von Virgil van Dijk ja vielmehr hinten drin. 15 Gegentore musste Liverpool in der Premier League bereits hinnehmen, der zweitschlechteste Wert aller Klubs - kurioserweise sind Klopp&Co. damit immer noch Tabellenerster. Doch die Frage ist: wie lange noch? An diesem Sonntag muss Englands Meister zum großen Clash nach Manchester, wo Pep Guardiola mit City auf Liverpool wartet. Und wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, wird auch Jota, Klopps neuer Angriffsgarant, wieder mit dabei sein.

Jotas Bilanz ist nicht so schlecht: Er hat mit seinen Torinstinkten die vergangenen vier Partien seiner Mannschaft geprägt. Neben Mo Salah und Sadio Mané spielt er bislang eine solch herausragende Rolle, dass man sich bei seinen früheren Vereinen schon lautstark wundert. Bei Atlético Madrid kam er 2016 unter Coach Diego Simeone zum Beispiel nicht ein einziges Mal zum Einsatz und wurde prompt wieder heim nach Porto verliehen. Jota war ein Teenager, seine Zeit kam aber noch.

Nach einigem Erfolg in der Heimat wuchs Jota in Wolverhampton zu einem immer lauernden Wuselstürmer heran. Er ist zwar nur 1,72 Meter groß, aber das stört in Liverpool niemand. Auch Salah und Mané sind bekanntlich keine Lulatsche, ihre Talente sind eher Technik und Geschwindigkeit. Über Jota, seinen im Oktober auf den letzten Drücker geholten 45-Millionen-Einkauf, sagt Klopp nun: "Er ist viel besser als ich gedacht hätte."

Jotas Tore, seine Haken und Läufe, sind aber derzeit nur ein Thema bei Liverpool. Das andere sind körperliche Versehrtheiten. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass Klopp wieder mit langem Gesicht erklären muss, wer nun ausfällt oder grad nicht so kann, wie er will. Neuester Sorgenkandidat ist ausgerechnet Thiago, der nach seinem passablen Start in England zuletzt wegen einer Knieverletzung zuschauen musste.