Von Sven Haist, London

Als Zeichen der Wertschätzung liefen Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti nach Abpfiff gemeinsam übers Spielfeld und legten ihren Arm jeweils um den Trainerkollegen. Bevor sich die Wege am Ausgang trennten, formte Ancelotti den Zeige- und Mittelfinger zum Friedenszeichen. Die Interpretation der versöhnlichen Geste nach dem eher unversöhnlichen 238. Merseyside-Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton war unverkennbar: Peace, my friend - Friede, mein Freund!

In ihren langen Karrieren haben sich Klopp und Ancelotti mit ihren Teams mittlerweile neun Mal duelliert, allein fünf Aufeinandertreffen fanden in den zurückliegenden 13 Monaten statt. Die Gesamtbilanz: Drei Siege für Klopp, drei Siege für Ancelotti - und nach dem jüngsten 2:2 vom Samstag gibt es auch drei Unentschieden. Dadurch verpasste Everton am zehnten Jahrestag des bisher letzten Erfolgs über den Stadtnachbarn, die vermaledeite Serie zu durchbrechen.

Und umgekehrt reichte es für Liverpool am fünften Jahrestag des Klopp-Debüts in der Premier League wieder mal nicht zu einem Sieg im Goodison Park. Bis auf Liverpools 1:0 im Dezember 2016 (Torschütze: Sadio Mané, 90.) endeten in diesem Stadion acht der vergangenen neun Partien mit einer Punkteteilung. "Same old result", kommentierte Klopp lakonisch. Alles beim Alten. Mehr musste zum Ergebnis nicht gesagt werden. Für Liverpool gab es wichtigere Themen, zum Beispiel die nicht gegebene rote Karte, das aberkannte Siegtor sowie zwei verletzte Spieler.

Der teils ins Grobe abdriftende Schlagabtausch zwischen den Rivalen deutete sich zu Beginn des Spiels an. In den ersten zwei Aktionen holte Liverpools Abwehrstratege Virgil van Dijk sowohl Evertons James Rodríguez als auch Dominic Calvert-Lewin unsanft von den Beinen. Liverpools körperbetonte Gangart war wohl als Reaktion auf das kürzliche 2:7 bei Aston Villa zurückzuführen, als zeitweise die Abwehrarbeit eingestellt wurde. In der sechsten Minute gab es die unrühmliche Quittung: Im Stil einer Kampfhandlung sprang Everton-Torhüter Jordan Pickford im Strafraum mit beiden Füßen auf van Dijk zu, wodurch dessen rechtes Bein auf Kniehöhe eingeklemmt wurde. Das Foul sah genauso schrecklich aus, wie sich seine Beschreibung liest.

Nach minutenlanger Behandlung humpelte van Dijk vom Platz. Seit seinem Wechsel im Winter 2018 hat der niederländische Nationalspieler für Liverpool keine Ligapartie verpasst. "Virgil spielt mit so ziemlich allen Schmerzen, aber diesmal konnte er nicht weitermachen. Das ist nicht gut", konstatierte Klopp. Eine Diagnose steht noch aus. Der katarische Rechteinhaber beIN Sports verbreitete die Info, dass sich van Dijk das Kreuzband riss, was das vorläufige Saisonende bedeuten würde. Bei der Szene soll van Dijk zuvor Millimeter im Abseits gestanden haben. Das hob den fälligen Elfmeter für Liverpool auf - hätte allerdings trotzdem zwingend die rote Karte für Pickford zur Folge haben müssen nach dessen Blutgrätsche.

Das Vergehen wurde sowohl von Schiedsrichter Michael Oliver als auch Videoassistent David Coote glatt übersehen. Der Guardian kommentierte, dass der Videoassistent pedantisch über Themen urteilen würde, die fürs menschliche Auge kaum wahrnehmbar seien und dennoch so eklatante Vergehen wie das von Pickford nicht bemerke. Das gleiche einem Parkwächter, der einen Strafzettel für zweiminütiges Zuspätkommen ausstelle, aber einen Dieb ignoriere, der zeitgleich mit Brecheisen die Windschutzscheibe des Autos einschlage.