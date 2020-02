Jürgen Klinsmann:Ich bin kein Berliner

Was von Jürgen Klinsmann übrig blieb, saß am Freitagmittag im Presseraum von Hertha BSC. Und man konnte fast ein wenig Mitleid mit Alexander Nouri haben, in Anbetracht der unbequemen Lage, in die ihn diese irrwitzige Berliner Demissionswoche manövriert hatte. Quasi über Nacht. Auch er, Nouri, war ja Ende November nach Berlin gekommen, zusammen mit dem nunmehr abtrünnigen Kommandanten Klinsmann, wenn man so will: als dessen erster Offizier und Bundesliga-Kartograph, als Klinsmanns fußballerischer Souffleur und Vertrauensmann.