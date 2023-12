Tennisspielerin Angelique Kerber hat bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Baby-Pause eine Niederlage kassiert. Die 35-Jährige musste sich beim United Cup am Samstag in Sydney der Italienerin Jasmine Paolini (27) mit 4:6, 5:7 geschlagen geben. Dabei gab Kerber in 1:48 Stunden sechsmal ihren Aufschlag ab.