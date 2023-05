Von Christof Kneer und Philipp Schneider

Der FC Bayern feuert seinen CEO und seinen Sportvorstand - trotz der am Samstag auf dramatische Weise gewonnenen Meisterschaft. Bereits am Freitagabend hat der Aufsichtsrat des Klubs in einer kurzfristig einberufenen Sitzung beschlossen, dass sowohl der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, 53, als auch der Sportvorstand Hasan Salihamidzic, 46, ihre Posten zum Saisonende räumen müssen. Damit traf das Gremium die Entscheidung bereits vier Tage vor der ordentlichen Hauptversammlung, die am kommenden Dienstag stattfinden wird - und überraschenderweise am Vortag des letzten Spieltags in der Fußball-Bundesliga, an dem die Bayern durch ein 2:1 beim 1. FC Köln doch noch deutscher Meister wurden. Kahn besitzt einen Vertrag bis 2025. Der Kontrakt von Salihamidzic war erst im vergangenen August um drei Jahre bis Juni 2026 verlängert worden.