Von Thomas Hahn, Tokio

Über die Lüge sagt der frühere Radsport-Doper und Berufslügner Lance Armstrong, dass sie eine Flucht vor dem Zweifel der anderen sei, im Grunde ein Reflex, unvermeidlich für alle, die etwas zu verbergen haben. "Du kannst nur dopen und ehrlich sein, wenn niemand dich jemals fragt, was nicht realistisch ist. In der Sekunde, in der dich jemand fragt, lügst du." Das Armstrong-Zitat stammt aus der Dokumentation "Lance" über den Schein des Siegens und die Wahrheit des Absturzes. Und man darf wohl davon ausgehen, dass der japanische Marketing-Fachmann Shinichi Ueno sich darin wiederfindet, jetzt, da er ein geständiger Mitspieler in einem der größten Sport-Korruptionsskandale seines Landes ist.