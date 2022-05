Hat am Sonntag, 15.30 Uhr, mal wieder Aufstiegs-Crunch-Time vor sich: HSV-Sportchef Jonas Boldt, 40.

Seit 2019 versucht Jonas Boldt, den HSV zurück in die Bundesliga zu bringen - am Sonntag gibt es wieder eine Chance. Er erklärt, warum sich diesmal alles anders anfühlt und wie speziell sich die Macht der Tradition in Hamburg auswirkt.