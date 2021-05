Von Thomas Hürner, Hamburg

Statt der für die zweite Liga neu interpretierten, etwas schrulligen Vereinshymne des Hamburger SV erklang um 20.18 Uhr ein plattdeutsches Couplet in der Version von Heidi Kabel im Volkspark. Aus den Stadionboxen dröhnte "An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband", auch bekannt unter dem Titel "En echt Hamborger Jung", was als Hommage an den Mann gedacht war, der freudestrahlend über den Rasen stapfte und Klapse auf sämtlichen Spielerhintern verteilte, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Nach dem Abpfiff der Partie gegen den 1. FC Nürnberg drehte sich alles um Horst Hrubesch, so viel Folklore musste sein. Als Dienstkleidung hatte sich der 70-Jährige einen schwarzen Trainingsanzug ausgesucht, doch weder das musikalische Rahmenprogramm noch sein lässiges Erscheinungsbild konnten darüber hinwegtäuschen, dass er am Montagabend in der Funktion eines Nothelfers unterwegs war. Es galt sich um einen nahestehenden Verwandten zu kümmern, der regungslos am Boden gelegen war und vonseiten der Experten eine verheerende Prognose ausgestellt bekommen hatte. Hrubesch beförderte den Patienten zurück ins Leben, mit einer gefühlvollen Herzdruckmassage und ein paar satten Stromstößen: 5:2! Es war ein imposanter Sieg, mit dem sich der HSV unter Interimscoach Hrubesch im Aufstiegsrennen zurückmeldete.

Eine Woche zuvor hatte sich der einstige Mittelstürmer, der zwischen 1978 und 1983 in 211 Spielen 132 Tore für den HSV erzielt hat, dreimal deutscher Meister wurde und zum Abschied den Europapokal der Landesmeister gewann, für eine letzte Mission in vorderster Reihe entschieden. Eigentlich wollte Hrubesch nur noch im Hintergrund wirken, sein Job als Hamburger Nachwuchsdirektor war ihm Erfüllung genug. Allerdings schmerzte ihn auch der Anblick des für Zweitliga-Verhältnisse prominent besetzten Profiteams, das in der Rückrunde mal wieder auf rätselhafte Weise das Gewinnen verlernt hatte und den erhofften Aufstieg zu verspielen drohte. "Für eine gute Mann­schaft macht Ver­lieren über­haupt keinen Sinn", stellte Ernst Happel einmal scharfsinnig fest, der kauzige HSV-Erfolgstrainer in den 80er-Jahren.

Hrubesch hatte sich vor der Partie gegen Nürnberg offenbar an die Weisheit seines früheren Lehrmeisters erinnert. Es mache jetzt "keinen Sinn mehr Spiele zu verlieren", sagte Hrubesch. Fußball kann manchmal so einfach sein.

Der HSV liegt nun drei Punkte hinter dem Relegationsplatz drei

In dieser Phase der Saison geht es nicht um die Verwissenschaftlichung des Spiels, um asymmetrische Positionswechsel oder das polyvalente Besetzen von Halbräumen. Deshalb war es das erklärte Ansinnen von Hrubesch, der zuletzt so schwerfälligen und verunsicherten Mannschaft eine Injektion an Spielfreude und Lockerheit zu verabreichen. Und was sollte man sagen? Das Vakzin wirkte, ohne Nebenwirkungen oder nennenswerte Komplikationen.

"Er hat uns extrem stark geredet", verriet Verteidiger Toni Leistner, 30, einer der erfahrensten Akteure beim HSV, über die Wirkungskraft von Hrubesch. Der Trainer wählte ein klassisches 4-4-2-System, in das er ansonsten fast die gesamte Jugendlichkeit packte, die der Kader so hergibt. Nicht der zuletzt häufig desolate Klaus Gjasula, 31, nahm die Rolle des Organisators vor der Abwehr ein, sondern der 19-jährige Amadou Onana. Und an der Seite von Torjäger Simon Terodde durfte zum Beispiel der 21-jährige Robin Meißner sein Startelfdebüt geben, den Hrubesch bestens aus der täglichen Arbeit am HSV-Campus kennt. Der Trainer berichtete hinterher auch Details aus dem Dialog, den die beiden vor dem Anpfiff geführt hatten. "Ich habe ihm gesagt: Er kann nichts verkehrt machen, er kann eigentlich nur gewinnen."

Meißner erwies sich als belebendes Element im Gefüge und erzwang durch einen beherzten Schuss die 1:0-Führung. Der Treffer ging allerdings offiziell als Eigentor in die Chronik ein, weil ein Nürnberger Verteidiger den Ball noch entscheidend abgefälscht hatte. Den Rest erledigten der zuletzt viel kritisierte Spielmacher Sonny Kittel, Angreifer Bakery Jatta und zweimal Terodde, der sich wie Hrubesch auf einer letzten Mission im Norden befindet, weil ab dem Sommer mit dem FC Schalke das Projekt Wiederaufstieg in Angriff nehmen wird.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt der HSV nun drei Punkte hinter dem Relegationsplatz drei, den aktuell Greuther Fürth besetzt. Holstein Kiel, das am frühen Abend sein Nachholspiel 1:0 gegen Hannover 96 gewann, scheint als Tabellenzweiter bei einem Spiel weniger bereits enteilt. Das Motto für die schwierige Aufholjagd hat Hrubesch am Montag dann noch vorgegeben: "Fußball macht nur Spaß, wenn du Spaß dran hast." Und das fasste auch gut zusammen, was dem HSV zuletzt gefehlt hatte.