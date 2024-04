Hartmut Mayerhoffer stand still am Spielfeldrand und zuckte mit den Schultern. Ganz offensichtlich raubte jeder weitere unerklärliche Fehler der Erlanger Handballprofis in den letzten Minuten der Partie in der gefürchteten Wunderino Arena zu Kiel vor mehr als 10 000 brüllenden Menschen ihrem Trainer weitere Energie. Was sollte er auch machen? Ein eigener Freiwurf landet in den Händen der Kieler: Gegenstoß, Tor. Ein unmotiviertes Anspiel an den Kreis: Gegenstoß, Tor. Ein Pass ins Aus: Gegenstoß, Tor. Und trotz allem waren die Gäste sechs Minuten vor dem Ende beim 24:25 drauf und dran, wieder auszugleichen. Aber die Gäste streuten weitere hanebüchene Aktionen ein, wie vergebene freie Würfe und zwei unnötige Stürmerfouls inklusive Zweiminutenstrafen - da war das Spiel dann weg.