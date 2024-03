Wäre es tatsächlich der 32. Spieltag, die Handballer des HC Erlangen wären sicher einverstanden. Der Klub steht auf dem zwölften Tabellenplatz, sechs Punkte vor der Abstiegszone, ein Ergebnis, das man am Ende der Bundesligasaison als zufriedenstellend bezeichnen könnte. Die Partie beim SC Magdeburg am Donnerstag (19 Uhr) ist aber vorverlegt, schon am Sonntag gastieren die Mittelfranken in Göppingen - zum regulären 26. Spieltag. Weil etwa ein Drittel der Konkurrenten dem internationalen Geschäft nachgehen, ist die Tabelle wegen diverser Spielverlegungen etwas krumm. Erlangen jedenfalls hat noch zehn Spiele zu absolvieren, rein rechnerisch kann die Mannschaft von Trainer Hartmut Mayerhoffer noch in die Bredouille kommen. Was allerdings bedingen würde, dass die Abstiegskandidaten fortan zu Seriensiegern mutieren müssten.

Wohl auch deshalb beschäftigt sich Mayerhoffer erst gar nicht mit derlei trüben Gedankenspielen, zumal sich sein Team mit einem famosen 28:23-Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen in die Länderspielpause verabschiedet hatte. Bei der erfolgreichen Olympia-Qualifikation wirkte Erlangens Linkshänder Christoph Steinert tatkräftig mit, einer von zwei deutschen Nationalspielern im Team. Der zweite, Tim Zechel, der für diese Spiele nicht nominiert war, geht den Erlangern verlustig: Zechel hat für die kommende Saison beim SC Magdeburg unterschrieben und spielt somit am Donnerstag an seiner neuen Arbeitsstelle vor. Beim Champions-League-Sieger dürften weitere Punkte außer Reichweite liegen, der Abstieg sollte dennoch für den HCE kein Thema mehr werden.

Neben dem polnischen Kreisläufer Gebala kommt auch der algerische Nationaltorhüter Ghedbane

Der Trainer richtet den Blick lieber nach vorn. Für Zechel, der sich zuletzt in Galaform präsentierte, kommt hochkarätiger Ersatz: Maciej Gebala ist Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, ein Kreisläufer, der offensiv wie defensiv große Erfahrung und Klasse mitbringt. Der 30-jährige Zwei-Meter-Brocken kommt vom SC DHfK Leipzig, hat Champions-League-Erfahrung und in der Bundesliga knapp 200 Spiele absolviert. Für Polen stand er 76 Mal auf dem Parkett, zuletzt bei der EM in Deutschland, und erzielte 93 Treffer. In Erlangen wird er mit dem derzeit verletzten Sebastian Firnhaber und Rückkehrer Stefan Bauer das Kreisläufertrio bilden. Bauer wurde für den abgewanderten spanischen Weltmeister Gedeon Guardiola verpflichtet.

Überhaupt sind die Erlanger eifrig dabei, den Kader für die kommende Saison zu bauen. Torhüter Bertram Obling wechselt nach Gummersbach, seine Position wird der algerische Nationaltorhüter Khalifa Ghedbane besetzen, der mit Montpellier die Königsklasse gewonnen hat und am vergangenen Wochenende die Olympia-Qualifikation spielte. Für Veit Mävers, der ebenfalls gehen musste, wird der Schweizer Spielmacher Manuel Zehnder zurückkommen, der an Eisenach ausgeliehen ist und aktuell die Torschützenliste der Bundesliga anführt. Die Verträge mit U21-Weltmeister Stefan Seitz und Rechtsaußen Hampus Olsson wurden verlängert, zuvor hatten Nico Büdel und Abwehrchef Nikolai Link bereits für eine weitere Saison unterschrieben.