Von Jonas Beckenkamp

Es werden sich auch jetzt Miesepeter aller Art finden und vielleicht stimmt ihre Kritik in Ansätzen. Drei Tore gegen einen überforderten Zweitligisten, das ist ja wirklich kein Grund für Jubelarien, aber Kai Havertz kann das herzlich egal sein. Sein erster geglückter Auftritt im Trikot des FC Chelsea ist nun in den Geschichtsbüchern vermerkt. Und auch, wenn es "nur" ein wolkenverhangener Mittwochabend im wenig bedeutsamen Ligapokal war - dieser Hattrick bleibt.

Er wird Havertz fraglos von einer Last befreien, denn so mancher Kritiker hatte nach seinen ersten beiden Spielen bereits die Nase gerümpft über den 80-Millionen-Jungen aus Germany. Zu schüchtern, zu dezent, das waren die Vorwürfe nach den Partien gegen Brighton und Liverpool in der Premier League. Doch diesmal lief es anders. Havertz, 21, beeindruckte mit Körperlichkeit, Handlungsschnelligkeit und seinen Instinkten, die ihn reihenweise in gute Positionen brachten.

"Das war der erste von vielen großartigen Abenden für ihn", lobte ihn Teammanager Frank Lampard, der seinen Neuen - anders als den auf die Bank beorderten Timo Werner - erneut von Beginn an aufgeboten hatte. Dieses Pokalspiel sei eine "ausgezeichnete Erfahrung" für den prominentesten Zukauf des FC Chelsea in diesem Sommer gewesen. Havertz lernt England ja erst noch kennen, er hatte sich zu Beginn schon ein wenig über die Grobiane in den gegnerischen Defensivreihen gewundert.

Tempo, Physis, technische Klasse, all das ist besonders gefragt in England, wo alles schneller und größer ist. Dass er da mithalten kann, bewies Havertz jetzt mit Nachdruck. "Er zeigte diesmal all das, was ich von ihm erwarte," fand Lampard, der Havertz offenbar großes Vertrauen entgegenbringt. Und er lieferte eine Erklärung, warum der frühere Leverkusener zum Start auf der Insel etwas verloren wirkte. "Man muss auch sehen, dass er keine Vorbereitung hatte." Tatsächlich hing Havertz vor seinem Transfer Anfang September in der Luft, während seine Kollegen sich einspielten.

In Sachen Harmonie scheint es aber deutliche Fortschritte zu geben. Speziell im Duett mit Sturmpartner Tammy Abraham zündete der deutsche Nationalspieler gegen Barnsley reihenweise kleine Feuerwerke. Beim 2:0 (28. Minute) ließ Abraham einen Pass an den Fünfmeterraum geschickt zu Havertz durch, der mit aller Coolness einschob, sein erster Treffer im Königreich. Seine erhöhte Einsatzfreude demonstrierte er dann vor dem 3:0 (49.), als seine famose Grätsche am gegnerischen Sechzehner zur direkten Vorlage für Ross Barkley wurde.

Havertz bewies seinen enormen Drang schließlich mit dem 4:0 (55.), als ihm erneut Abraham per Hacke die Vorarbeit lieferte. Ähnlich das 5:0 (65.): Wieder erreichte ein Direktpass Abrahams den gebürtigen Aachener, der lockerleicht den Torwart aus Barnsley umkurvte. Die weiteren Tore hatten Abraham (19.) und Olivier Giroud (83.) erzielt, wodurch Chelsea jetzt im Achtelfinale des "Carabao Cup" genannten Wettbewerbs steht. "Es sieht so aus, als wäre es doch falsch, Havertz schon abzuschreiben", beschrieb der Guardian den kleinen Durchbruch des Deutschen.

"Schritt für Schritt werde ich fitter. Das Spiel heute war sehr gut für mich, um mehr Selbstvertrauen zu sammeln", erklärte Havertz selbst. "Ich hoffe, wir können so weitermachen", sagte er sichtlich zufrieden über seine neue Rolle im Sturm, wo er sich auch spielerisch besser schlug als zuletzt auf der Außenbahn.

Anders steht es derzeit um Antonio Rüdiger, 27, bei den "Blues". Der Abwehrmann, der beim DFB meistens hinten gesetzt ist, kam zum dritten Mal hintereinander nicht zum Einsatz - er fehlte trotz voller Gesundheit im Kader. Coach Lampard scheint in der Innenverteidigung eher mit dem Zugang Thiago Silva und Ben Chilwell, sowie mit Cesar Azpilicueta, Fikayo Tomori, Kurt Zouma und Andreas Christensen zu planen - eingewechselt wurde gegen Barnsley zudem der italienische Nationalspieler Emerson.

Rüdiger wird vom Kicker mit dem FC Barcelona und seinem Ex-Klub AS Rom in Verbindung gebracht. Ein Wechsel könnte sich bereits in den kommenden Tagen vollziehen - vor allem Barça wäre keine schlechte Option, schließlich steht dort ein Umbruch mit neuem, schlagkräftigem Personal an. Ein Deutscher verlässt London also vermutlich, ein anderer ist gerade angekommen: Als Belohnung für seinen Hattrick nahm Kai Havertz am Ende einen frisch desinfizierten Spielball mit nach Hause.