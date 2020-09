Von Sven Haist, London

Die Rufe nach Timo Werner waren nicht zu überhören. Als wäre "Timo" eine unbekannte englische Vokabel, die gelernt werden müsste, hallte der Vorname des deutschen Nationalspielers je nach Aussprache der Mitspieler und Trainer in den Formen Tiiimo", "Timmmo", "Timooo" und "Tiiimooo" durch die Stamford Bridge. Es war das erste Heimspiel für Chelsea von Werner, die "Timo"-Rufe hielten während der Begegnung mit dem FC Liverpool für Werner sowohl Lob als auch Kritik bereit.

Im Verlauf der Partie klangen sie immer mehr nach verzweifelten Appellen. In der Hoffnung, der für 53 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Angreifer könnte mit seiner Explosivität auf wundersame Weise den übermächtig erscheinenden Meister im Alleingang besiegen. Trotz seiner gelungenen Ansätze mussten die Londoner akzeptieren, dass ein Timo Werner nicht reichen wird, um zum Ligaprimus aufzuschließen, der in der Vorsaison um 33 Punkte enteilt war. Die Bestandsaufnahme für Chelsea am zweiten Spieltag förderte kaum zutage, was das Team kann, sondern fast nur, woran es fehlt.

Liverpools souverän herausgespieltes 2:0 am Sonntagabend manövriert besonders Trainer Frank Lampard in seiner zweiten Saison bei Chelsea in eine Situation, in der ihm bereits zu diesem frühen Zeitpunkt skeptisch auf die Finger geschaut wird. Nach der Runderneuerung des Kaders muss Lampard im laufenden Betrieb die für eine Viertelmilliarde Euro geholten Zugänge ins Team integrieren und einen ansehnlichen Spielstil entwickeln. Die neben Werner und Havertz im Sommer unter Vertrag genommenen Hakim Ziyech, Thiago Silva und Ben Chilwell fehlen nach wie vor wegen Trainingsrückstands. Als wären diese Themen nicht heiß genug, hat sich Lampard mit eigenwilliger Taktik und Personalauswahl weitere Feuer gelegt.

Wie bereits beim Auftaktsieg in Brighton verwunderte Lampard, 42, mit seiner Startelf gegen Liverpool, indem er den sichtlich platt wirkenden Kai Havertz erneut von Beginn an aufstellte. Erst vor zwei Wochen war Havertz von Bayer Leverkusen ohne jegliche Vorbereitung zur Mannschaft gestoßen, nachdem ihn Chelsea mit einer Ablösesumme von mindestens 80 Millionen Euro zum teuersten deutschen Spieler überhaupt gemacht hatte. Das 21-jährige Talent war nach seinem Einsatz im rechten Mittelfeld diesmal als zentrale Spitze gegen Spitzenverteidiger Virgil van Dijk auf verlorenem Posten, zur Pause wechselte Lampard ihn aus.

In bisher 125 Spielminuten berührte Havertz kein einziges Mal den Ball im Strafraum des Gegners. Offenkundig kann seine Form noch nicht mit den Erwartungen mithalten - und das dürfte auch im Team für Diskussionen sorgen. Denn der erfahrene Olivier Giroud - mit fünf Treffern in sechs Partien zum Saisonende maßgeblich an der Qualifikation zur Champions League beteiligt - wäre prädestiniert gewesen, anstelle von Havertz vorne den Ball zu halten und für Entlastung zu sorgen. Stattdessen saß Giroud wiederholt auf der Bank.

Noch schlimmer als den französischen Weltmeister erwischte es den deutschen Nationalverteidiger Antonio Rüdiger, der nicht mal im Kader zu finden war. In der vergangenen Spielzeit nahm Rüdiger nach seiner Leistenverletzung eine tragende Rolle ein, ähnlich verhielt es sich bei der Verpflichtung seiner beiden Landsleute. Allerdings scheint Rüdiger seit der Ankunft des neuen Abwehrchefs Thiago Silva, der am Dienstag 36 Jahre alt wird, aus der Gunst des Trainers gefallen zu sein. In der internen Hierarchie ist er jedenfalls hinter Silva, Andreas Christensen, Kurt Zouma und Fikayo Tomori auf Position fünf zurückgestuft worden. "Ich habe fünf Innenverteidiger und kann keinen Kader benennen, der drei davon auf der Bank hat", erklärte Lampard kurz angebunden. Aber auch diese Idee von ihm ging nicht auf: Vor der Halbzeit erhielt Christensen als letzter Mann nach einem Foul an Sadio Mané die rote Karte (45.+1).

75 Zuspiele in 45 Minuten

Die Hinausstellung nutzte auf der Gegenseite Jürgen Klopp eiskalt aus mit der Einwechslung von Thiago Alcantara. Für den Strategen, am Freitag für 30 Millionen Euro vom FC Bayern geholt, glich die Überzahl einem Willkommensgeschenk auf der Insel, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Mit 75 Zuspielen in 45 Minuten - mehr als jeder Chelsea-Spieler in der gesamten Partie - führte sich Thiago mit einem Passrekord in der Premier League ein. Getoppt wurde seine Leistung nur durch zwei Treffer von Mané (50./54.). Das Führungstor, dem ein Doppelpass zwischen Mohamed Salah und Roberto Firmino vorausging, demonstrierte einmal mehr die pure Extraklasse des Angriffstrios. Und lieferte ein Indiz dafür, warum sich Werner, um den sich auch Klopp redlich bemüht hatte, wohl gegen Liverpool entschied. Bei Chelsea ist das Team nämlich voll auf ihn abgestimmt. Eine Viertelstunde vor Schluss holte Werner einen Elfmeter gegen Thiago heraus - passend zur aktuellen Gemengelage vergab Jorginho kläglich.

Den klaren Erfolg begünstigte Chelseas riskante Formation nach der Halbzeit mit nur drei Mittelfeldspielern und dafür zwei Stürmern. Dadurch gelang es den Londonern nicht, die Seiten ausreichend abzudecken. Als Lampard seine Überlegungen korrigierte, indem er einen Angreifer ins Mittelfeld abzog, war das Spiel entschieden. Beim zweiten Treffer nutzte Mané zudem einen kapitalen Fauxpas des seit Monaten umstrittenen Torwarts Kepa Arrizabalaga aus, seine Ablösung bei Chelsea steht ebenfalls unmittelbar bevor. Wie Stade Rennes bekannt gab, wird der Senegalese Édouard Mendy für 25 Millionen Euro nach London wechseln. Aufgrund der sich auf 80 Millionen Euro belaufenden Rekordablöse, die Chelsea vor zwei Jahren für Kepa an Atheltic Bilbao entrichtete, erwartet der Klub ein riesiges Verlustgeschäft.

Aufrichten kann sich Chelsea nach der missglückten Feuertaufe immerhin an Werner. Mit einer schönen Einzelaktion brachte er in der Schlussminute den resigniert auf der Bank sitzenden Lampard zum Applaudieren. Nach dem Spiel war es ihm dann sichtlich ein Anliegen, die Wege mit Jürgen Klopp zu kreuzen. Weil das nicht gelang, lief Werner sogar demonstrativ auf ihn zu. Schließlich gab es eine kurze Umarmung mit Klopp - mehr war für Chelsea an diesem Abend nicht zu holen.