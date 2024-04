Harry Kane kam nach München, um endlich Titel zu gewinnen. Das Rückspiel gegen den FC Arsenal ist nun die letzte Chance, um dieses Ziel noch in seiner ersten Saison zu erreichen. Über ein Jahr, in dem jeder Irrsinn denkbar ist.

Von Christof Kneer und Philipp Schneider, München

Am Sonntag war es fast auf den Tag genau acht Monate her, dass Harry Kane an Bord einer Cessna 560XL Citation XLS+ auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen aufgesetzt hatte und nach kurzer Weiterfahrt an der Seite des sogenannten Integrationsbeauftragten Johannes Mösmang sogleich von Hunderten Fans als Heilsbringer begrüßt wurde.