Hansi Flick will sich jetzt auf seine Aufgaben beim FC Bayern München konzentrieren, hat ein Engagement als Bundestrainer ab Sommer aber nicht explizit ausgeschlossen. "Ich habe Vertrag bis 2023 und möchte hier bei Bayern München noch sehr erfolgreich arbeiten", sagte der Trainer am Freitag bei einer Pressekonferenz. Auf Nachfrage, ob dies ein klares "Nein" sei, entgegnete er: "Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe alles dazu gesagt."

Flick sagte weiter: "Ich kümmere mich nicht um die Dinge, die außenherum sind. Ich möchte hier bei Bayern München noch mehrere Titel gewinnen." Spekulationen, "wie meine Zukunft aussieht, verbieten sich", fügte der 56-Jährige an. Bundestrainer Joachim Löw hatte am Dienstag erklärt, seinen Posten nach der EM 2021 niederzulegen. Flick war von 2006 bis 2014 Löws Co-Trainer beim DFB, zusammen wurden beide Weltmeister in Brasilien.

Flick verwies mehrere Male auf seinen in München gültigen Vertrag. "Ich habe eine Mannschaft, die absolut top ist. Es ist aktuell so, dass mir die Dinge sehr viel Spaß machen."

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte schon Anfang Februar betont, es sei für den FC Bayern "überhaupt kein Thema", Flick im Falle eines Löw-Abschieds vorzeitig aus seinem Vertrag zu entlassen: "Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen." Der Bayern-Boss geht "hundertprozentig" davon aus, dass Flick auch in der kommenden Saison Bayern-Trainer sein wird.

Der mit der Suche nach einem Löw-Nachfolger betraute DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte zuletzt bekundet, er wäre "verrückt", wenn er dabei nicht auch an Flick dächte. "Ob ich ihm das zutraue? Absolut", betonte Bierhoff.