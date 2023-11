Es kommt nicht oft vor, dass sich das deutsche Handball-Nationalteam der Frauen über fünfstellige Zuschauerzahlen freuen kann, entsprechend begeistert waren die Spielerinnen am "Tag des Handballs" in der Münchner Olympiahalle: "Das ist nicht alltäglich für uns, vor so einer tollen Kulisse zu spielen", sagte Emily Bölk. Die 25-Jährige spielt bei Ferencvaros Budapest und war beim 29:25-Erfolg im Testspiel gegen Ungarn mit sechs Treffern beste deutsche Werferin.