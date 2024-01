"Die drehen daheim völlig durch", beschrieb Robert Weber mit aufgerissenen Augen die Gefühlslage in der Heimat. So gern sich die Österreicher klein machen im Vergleich zum großen Nachbarn, so sehr wussten sie das überraschende 22:22 gegen Deutschland zu feiern. Dabei fiel nicht einmal ins Gewicht, dass es in Wahrheit ein verlorener Punkt war, schließlich lag der Außenseiter 21:16 und wenig später 22:18 in Front. Mehr als 700 000 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Alpenrepublik, Handball-TV-Rekord.