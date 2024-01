Im Gegensatz zu Darj kann sich Wolff darüber freuen, die beiden Hochgelobten im Spiel gegen Schweden um den Bronzeplatz am Sonntag in der Kölner Arena (15 Uhr, ARD) in seiner Mannschaft zu wissen. Beide sind vorn wie hinten "Top of the world", wie Darj findet, also Weltklasse. Über dieses Prädikat wird nirgends sonst so debattiert wie bei einer Europameisterschaft. Was in der Natur des kontinentalen Turniers liegt, denn im Gegensatz zu Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, sind bei einer EM keine exotischen Teams am Start, die der internationale Proporz bei Weltwettbewerben mit sich bringt.

"Es gibt bei einer EM keine einfachen Spiele, du musst immer alles geben", sagt Nikola Karabatic. Kein anderer Profi hat so viele dieser Wettkämpfe auf höchstem Niveau bestritten wie der französische Nationalspieler, keiner hat mehr dieser Titel gesammelt als der 39-Jährige. Da ficht ihn auch nicht an, dass er dieses Finale in Köln nun dank einer Fehlentscheidung erreichte, wie EHF-Präsident Michael Wiederer einräumte: Der direkte Freiwurf von Elohi Prandi zum Ausgleich in der Schlusssekunde war wegen des gehobenen Standbeins regelwidrig.

Gegen Kohlbacher und Golla zu spielen, ist kein Vergnügen, das bekam auch Dänemarks bester Angreifer Mathias Gidsel zu spüren

Sehr zum Ärger der Skandinavier gewann Frankreich die Verlängerung und steht im Finale. "Wir dürfen diesen Frust nicht ins Spiel gegen Deutschland mitnehmen", fordert Schwedens Spielgestalter Jim Gottfridsson, der aber eine Änderung im Regelwerk anmahnt. Der Protest der Schweden wurde abgelehnt, dass die nordmazedonischen Referees überraschend auf den Videobeweis verzichteten, als Tatsachenentscheidung gewertet. Nun soll wenigstens Bronze her, sagt Gottfridsson.

Das deutsche Team hat dasselbe Ziel, wofür ein Kreisläufer-Duo in Topform unabdingbar ist. Kohlbacher ist guter Dinge, er plane, das Notwendige beizutragen. Seine Rolle im Kollektiv sehe vor, in der Abwehr wertvolle Entlastung zu bringen, "damit Juri seine Pausen bekommt", erklärt der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen. Die Kräfte des deutschen Spielmachers und Mannheimer Teamkollegen seien besonders im Angriff gefragt, sagt der 28-Jährige, der aber auch dem Angriffsspiel "seinen Reiz" abgewinnen kann.

Wo auch immer, Kohlbacher stellt sich bedingungslos in den Dienst der Mannschaft, was vornehmlich für die gegnerischen Angreifer selten ein Vergnügen ist, wie Andreas Wolff aus nächster Nähe beobachtet hat: "Ich glaube, er hat kein einziges Eins-gegen-eins-Duell gegen Mathias Gidsel verloren." Der gilt vielen als der weltweit beste Handballer. Dabei wirkte es bisweilen, als ob der flinke Däne gegen einen Betonpfosten prallte, denn der 1,93 Meter große und 117 Kilogramm schwere Abwehrspieler im Wandschrankformat bewegte sich bei diesen Körperkontakten keinen Zentimeter.

Ähnliche Maße hat Johannes Golla vorzuweisen, der zwei Zentimeter größer und nach Verbandsangaben ein paar Kilo leichter ist als Kohlbacher. Auch Golla hat ein furchterregend breites Kreuz und geht kompromisslos zu Werke. Trotz seines Dauereinsatzes "fühle ich mich gut", sagt er, schließlich bekomme auch er wertvolle Pausen: "Es ist ein Riesenunterschied, ob man 50 oder 60 Minuten spielt". Golla steht als Kapitän und Führungsspieler ständig in der ersten Reihe, wenn es schwierige Termine zu umschiffen gilt, kommt der Kapitän an Deck. Wobei ihm Trainer Alfred Gislason ein großes, diplomatisches Geschick bescheinigt: "Er findet die richtigen Worte und geht immer als Vorbild voran, obwohl er erst 26 Jahre alt ist."

Auch Justus Fischer, der dritte Kreisläufer, hat viel gelernt bei dieser EM

Was manchmal nicht einfach sei, sagt Golla, speziell nach schmerzhaften Niederlagen wie der gegen Dänemark: "Man muss aufpassen, die Enttäuschung nicht zu sehr zu zeigen, sondern auch wieder nach vorn zu blicken und die Stimmung positiv darzustellen." Wegen dieses Feingefühls wurde er zum Kapitän gewählt: "Vielleicht stimmt es ja, dass ich ein Gespür für die Situation und ein gutes Gefühl für meine Mitspieler habe."

Was er sogleich beweist. Die deutschen Kreisläufer seien "im Übrigen kein Duo, sondern ein Trio". Der junge Kollege Justus Fischer gehöre unbedingt zur hochkarätigen Besetzung der Kreisposition, was Bundestrainer Alfred Gislason ebenfalls unterzeichnen würde. Laut dem Isländer war Fischer der "beste deutsche Spieler" beim WM-Titelgewinn der U21 im vergangenen Jahr. Auch Golla sagt: "Es ist immer einer von uns Dreien im Innenblock auf dem Feld, der mit seiner Körperlichkeit vorangeht."

Fischer hat viel gelernt bei diesem EM-Turnier; er ist mit 20 Jahren nicht nur der Jüngste, er hat auch die Fähigkeiten und Maße (1,94 Meter, 105 Kilogramm) für eine große Zukunft im Team. Denn die Kreisläufer sind "ein wichtiger Part in unserem Spiel", sagt Golla, "in der Abwehr und im Angriff".