Der Ex-Dortmunder wechselt zu Trainer Roger Schmidt in die sportlich moderatere niederländische Liga und trifft bei PSV auf fünf deutsche Kollegen. Klub und Presse wirken so, als könnten sie es gar nicht fassen.

Von Ulrich Hartmann

Die Stadt Eindhoven liegt nur eine Dreiviertelautostunde hinter der deutschen Grenze. Sie ist die größte Stadt der Provinz Noord-Brabant und damit coronabedingtes Risikogebiet. Es ergibt für deutsche Fußballfans derzeit also keinen Sinn, nach Eindhoven zu fahren, um dort den örtlichen Erstligisten namens PSV anzuschauen. Dabei ist die Philips Sport Vereniging für deutsche Anhänger eine wahre Sehenswürdigkeit geworden. Der Klub wird vom deutschen Trainer Roger Schmidt trainiert und im Kader stehen die deutschen Torhüter Lars Unnerstall und Vincent Müller, die deutschen Abwehrspieler Timo Baumgartl und Philipp Max, der deutsche Mittelfeldspieler Adrian Fein und seit Dienstagabend sogar der deutsche WM-Siegtorschütze von 2014, Mario Götze. Der Trainer Schmidt, der nach Stationen in Leverkusen und China keine Position im heimischen Fußball fand, hat 60 Kilometer hinter der Grenze einfach seinen eigenen Kader mit deutschen Spielern aufgebaut. Dass man in der sportlich insgesamt etwas moderateren Eredivisie spielt, könnte einem Spieler wie Götze vielleicht sogar gefallen.

Seit der 28-Jährige nach je drei Jahren bei Borussia Dortmund und bei Bayern München 2016 zum BVB zurückgekehrt war, handelten die meisten Geschichten über ihn vom schwierigen Kampf um Anerkennung und um einen Stammplatz. Götze passte - auch nach einem längeren krankheitsbedingten Ausfall - weder dem Trainer Thomas Tuchel noch dessen Nachfolgern Peter Bosz und Lucien Favre so recht ins Konzept. Folglich zeigten die meisten Schnappschüsse der vergangenen Jahre den Offensivspieler Götze auf der Dortmunder Ersatzbank, und die spannendsten Spekulationen der vergangenen Monate waren jene, zu welchem Klub Götze wohl wechselt, nachdem im Sommer sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war.

Es ist am Ende kein Bundesligist geworden wie die dem Vernehmen nach interessierten Klubs Hertha BSC oder Bayer Leverkusen, und es ist auch kein Klub aus einer der anderen vier europäischen Top-Ligen England, Spanien, Italien und Frankreich geworden. Dass Götze in die Niederlande wechselt zu einem Verein, der zuletzt vor zweieinhalb Jahren Meister war und zuletzt vor vier Jahren in der K.-o.-Runde der Champions League (Achtelfinal-Aus gegen Atlético Madrid) stand - das überrascht dann doch.

Die niederländische Presse ist begeistert

"Wir sind sehr stolz", sagte der vielleicht auch ein bisschen überraschte PSV-Sportdirektor John de Jong, nachdem Götze am Dienstagabend einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hatte. Rein sportlich können Götzes Gründe für einen Wechsel in die Niederlande nicht gewesen sein, da müssen auch emotionale Faktoren mit hineingespielt haben wie etwa der deutsche Trainer Schmidt und die Nähe zur deutschen Grenze. "Ich hatte viele Angebote", ließ sich Götze zitieren, "aber ich bin ein Gefühlsmensch, ich fühle mich bereit für eine ganz andere Herausforderung und bin zuversichtlich, dass dies ein sehr angenehmer Übergang für mich sein wird."

Die niederländische Presse aber ist begeistert: "Super-Stunt met Super-Mario", titelte De Telegraaf, was so viel bedeutet wie: Kunstgriff mit dem deutschen WM-Helden Mario Götze. Im Text schilderte die Zeitung genüsslich, wie ein PSV-Fan am Dienstag vor dem Philips-Stadion in Eindhoven eine Mercedes-G-Klasse mit dem Kennzeichen DO-GM-3610 (Götzes Geburtstag: 3. Juni, letzte BVB-Rückennummer: 10) fotografiert habe und wie sich dann später am Abend tatsächlich herausstellte, dass Götze zur Unterschrift angereist war. In Eindhoven allerdings soll der Zehner Götze die Rückennummer 27 erhalten. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass für den einstigen deutschen Fußballhelden in den Niederlanden eine neue Zeit anbricht.