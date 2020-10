Von Christof Kneer

Wahrscheinlich müssen sich die Scouts des FC Bayern diesen Vorwurf gefallen lassen: Beim Versuch, die offensiven Außenbahnen zu verstärken, haben sie womöglich nicht ganz sauber gearbeitet. Auf jeden Fall sind ihnen zwei interessante Nischen entgangen. In Florenz und in Groningen hätten sie zwei wirklich aufregende Flügelspieler entdecken können, zwei, von denen man sich hätte vorstellen können, dass sie gut zum FC Bayern passen.

In Florenz spielt Franck Ribéry, in Groningen spielt Arjen Robben.

Das ist ja wirklich ein bisschen kurios: Dass die beiden Klubheiligen, deren mögliches Karriereende immer wie eine Drohung wirkte, jetzt immer noch spielen, mit 37 und 36 Jahren. Noch immer reißt der eine - Ribéry - links draußen ein Dribbling an und schlägt sich dann hakenschlagend durch die gegnerischen Linien; noch immer versucht der andere - Robben - rechts draußen den Ball anzunehmen, nach innen zu ziehen und zu schießen. Ribéry und Robben können's immer noch nicht lassen. Am liebsten würden sie immer noch bei Bayern spielen, aber es war ja nicht zu übersehen: Dass die Bayern jetzt auch ohne sie das Triple gewinnen können.

In diesem Sommer achten selbst die Reichen & Schönen auf ihr Geld

Auch an den äußersten Rändern des Spielfeldes lässt sich erkennen, wie verblüffend schnell sich der FC Bayern von zwei großen Spielern emanzipiert hat. Natürlich hat das auch mit dem Trainer zu tun, mit Hansi Flick, unter dessen Führung sich ein Spielstil etabliert hat, der die Nachfolger von Ribéry & Robben in den bestmöglichen Zusammenhang bringt. Unter Flicks Vorgänger Niko Kovac mussten Serge Gnabry und Kingsley Coman noch ihren eigenen Ballverlusten hinterherhetzen, los los, hieß es dann, alle schnell zurück hinter den Ball. Flick hat diese kraftraubende Jagd abgeschafft, er hat ein Gegenpressing-System in Auftrag gegeben, in dem das Kollektiv die Ballverluste auffangen soll. Auf diese Weise hat vor allem Gnabry einige Hierarchiestufen übersprungen, er ist kein wilder Flügelabenteurer mehr, sondern bereits Mitglied jener Führungsebene, die sich um Joshua Kimmich schart und für Konstanz und Ernsthaftigkeit steht.

Das Erbe von Ribéry und Robben anzutreten, ist ein prima Sache, zumal die Erblasser noch quicklebendig sind (außer, manchmal, Robbens Muskelfasern). Ribéry und Robben haben München etwas Wertvolles vermacht: die Gewissheit, wie wichtig Flügelspiel heute ist, auch beim FC Bayern, der sich jahrzehntelang über das Spiel durch die Mitte definiert hat. Und der letzte Tag der Transferperiode hat nun gezeigt, dass der Klub unter Flick künftig beides betonen will, Flügel und Mitte - und dass beides eng zusammenhängt.

Es war ja Flicks erklärter Wunsch, seinem Kader noch einen vierten hochwertigen Flügelspieler hinzufügen zu dürfen, neben Gnabry, Coman und dem auch noch recht neuen Leroy Sané. Eine Weile sah es so aus, als könnte der Altersschnitt auf den ohnehin recht jugendlich besetzten Flanken weiter sinken, der Engländer Callum Hudson-Odoi, 19, galt als Lieblingskandidat. Am Ende wurde es ein alter Bekannter: Der Brasilianer Douglas Costa, 30, der zwischen 2015 und 2017 schon mal die Münchner Linien empor flitzte, wurde für eine Saison von Juventus Turin ausgeliehen, ein exemplarisches Geschäft in diesem Transfer-Spätsommer, in dem selbst die Reichen & Schönen auf ihr Geld achten.