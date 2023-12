leider müssen wir euch mitteilen, dass auch uns die erschreckenden Bilder vom Samstagnachmittag erreicht haben. An dem geheimen Ort, wo wir gerade die Vorbereitungen treffen wollten für den Transfer von sehr viel Geld in eure Taschen, hatten wir aufgrund eines gestörten Empfangssignals nur Zugriff auf das Einzelspiel zwischen Darmstadt und Wolfsburg. Von der Existenz dieser Ortschaften wussten wir bis vor Kurzem nichts, vor allem aber auch nicht davon, dass die beiden Fußballklubs in der obersten Liga spielen - das habt ihr uns verschwiegen!

Jedenfalls: Das dilettantische Verhalten, das im Fernsehen zu sehen war, hat uns noch einmal vor die Frage gestellt, ob unser Investment wirklich zielführend ist. Ohne Ambitionen und völlig aus der Zeit gefallen wirkte das Verhalten der Beteiligten auf uns, es hat uns das Herz gebrochen, uns sind glatt die Geldbündel aus der Hand gefallen. Dieser Protest war so klar und deutlich, dass wir selbst mit unserer fehlenden Expertise klar verstanden haben, worum es den Initiatoren dieser Botschaft gegen uns Investoren geht: Kaum Offensivszenen, gerade mal ein Tor, kein Konzept auf beiden Seiten, alles war nur darauf ausgerichtet, den Erfolg des Gegners und damit letztlich auch unseren gemeinsamen finanziellen Erfolg zu verhindern.

Wir können euch nur sagen: Die Botschaft ist angekommen. Ihr wollt nicht im Ausland vermarktet werden, also schickt ihr Darmstadt und Wolfsburg gemeinsam aufs Feld!

Was uns dafür gut gefallen hat, war die Feuerwerksshow auf der Tribüne. Die grünen Wolfsburger Rauchschwaden, die durchs Stadion gezogen sind und für die ihr im deutschen Fußball sogar extra das leidige Spiel angehalten habt - das war großartig, das war visionär! So stellen wir uns den Fußball in Zukunft vor: Wenn's schon auf dem Platz kaum erträglich ist, dann gibt es wenigstens nebenbei Unterhaltung, die man im Fernsehen einblenden kann. Unsere internationalen Instagram-Follower werden diesen Content der Wolfsburger Zuschauer lieben!

Trotz des tief enttäuschenden Protests auf dem Platz haben uns diese tollen Unterhaltungsvorgänge auf den Rängen dazu bewogen, unser Angebot weiterhin aufrechtzuerhalten und doch in den deutschen Fußball zu investieren. Aber mit dem fußballerischen Protest solltet ihr dringend aufhören!

Eure Investoren