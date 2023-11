Die vorliegende exklusive Presseinformation erreichte die SZ-Redaktion am Samstagmorgen per Eil-Geißbock:

"Nach dem großen, weltweiten Erfolg des Niederländers Wim Hof und seiner sogenannten Wim-Hof-Methode, die durch gleichzeitiges Eisbaden und Atmen weltweit Menschen dazu befähigt, extreme Kälte auszuhalten, möchte der 1. FC Köln über eine neue Entwicklung im Bereich des Kälte-Extremsports informieren: Die sogenannte Steffen-Baumgart-Methode ermöglicht es Interessierten durch eine bahnbrechende Methodik, völlig angstfrei extremer Kälte zu begegnen - und das alles ohne den lästigen und Wasser verschwendenden Einsatz von Eisbädern.

Alles, was gebraucht wird, um nach der Steffen-Baumgart-Methode das eigene Immunsystem zu stärken, hat jeder zu Hause: eine Hose, ein T-Shirt, eine Schiebermütze, ein Fußballspiel und kalte Witterung. Den Elementen darf zwingend nur in benannten Kleidungsstücken widerstanden werden! Essenziell ist - wie so oft im Extremsport - die völlige Hingabe an die Sache: Durch künstliches Überhöhen der Herzfrequenz bei Diskussionen mit dem vierten Offiziellen, energisches Brüllen taktischer Anweisungen an die eigenen Spieler und eine medizinisch revolutionäre Schnaub-Atmung bei Gegentoren (med. Hmpf-Hampf-Hmpf-Rhythmus), können schon innerhalb weniger Wochen Erfolge erzielt werden.

Die Steffen-Baumgart-Methode schürt in der klinischen Forschung derzeit große Hoffnungen, den Umgang mit winterlicher Kälte global zu verbessern. Langfristig ist eine Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen am Nord- und Südpol geplant, wo bereits Fußballfelder errichtet werden. Erst einmal folgt jedoch eine Seminarreihe in Deutschland, die am Freitagabend vor 50 000 Zuschauern Premiere feierte: Bis mindestens Ende März wird Namensgeber und Guru Steffen Baumgart jedes Wochenende an Standorten in ganz Deutschland Seminare abhalten, die sogar live im Fernsehen übertragen werden. Alles unter dem wärmenden Motto ,Mer stonn zu dir, auch ohne Ärmel!'"

Redaktioneller Hinweis: Zu Risiken und Nebenwirkungen informieren Arzt oder Apotheker. In seltenen Fällen kann die Steffen-Baumgart-Methode zu Atemwegserkrankungen führen - in sehr seltenen auch zum Abstieg aus der Fußballbundesliga.