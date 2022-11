Kommentar von Felix Haselsteiner

Stéphanie Frappart. Salima Mukansanga. Yoshimi Yamashita. Das sind die drei Frauen, die in den Tagen von Katar eigentlich recht bekannt werden sollten. Doch bisher hat die Fifa der Weltöffentlichkeit nicht die Möglichkeit gegeben, das Trio näher kennenzulernen. Eine Schiedsrichterin bei einer Männer-WM und damit eine längst überfällige Premiere, das war die Leitlinie des Weltverbands für die WM 2022. Aber mit der Umsetzung hat sich die Fifa dann ordentlich Zeit gelassen.

36 Partien waren bis zum Dienstagabend absolviert. Es gab gute Spiele und schlechte, souveräne Schiedsrichterleistungen und durchwachsene. Was es nicht gab: ein Spiel, das eine Schiedsrichterin leitete. Das soll nun erst am Donnerstag folgen, beim Duell zwischen Deutschland und Costa Rica, die Französin Frappart ist als Referee eingeteilt.

Aber auch wenn es dann mit Verspätung zu der Premiere kommt - mit dem blumigen Versprechen von Fifa-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina ist es so eine Sache. "Ich hoffe, dass in der Zukunft die Auswahl der besten Frauen-Schiedsrichter für Männerturniere als etwas Normales wahrgenommen wird und nicht mehr als etwas Sensationelles", hatte er vor dem Turnier erklärt. Aber so normal ist es für die Fifa offenkundig doch nicht.

Frappart, Mukansanga und Yamashita wurden in der ersten anderthalb Wochen nie als Chefin, sondern nur zwei beziehungsweise vier Mal als vierte Assistentinnen zwischen den Coaching Zonen eingesetzt. Ähnliches galt für die Kandidatinnen für die Seitenlinien: Karen Díaz Medina aus Mexiko, Kathryn Nesbitt aus den USA und Neuza Back aus Brasilien sind als Schiedsrichterassistentinnen in Katar, kamen allerdings nur als Reservistinnen zum Einsatz - mit anderen Worten: Sie saßen auf der Tribüne und hielten sich bereit, falls einer der männlichen Assistenten ausfallen sollte.

Die Besetzungen des Schiedsrichterpostens sind stets auch eine politische Entscheidung

An dieser grundsätzlichen Tendenz dürfte sich auch nichts ändern, wenn Frappart nun endlich ihren verdienten Einsatz bekommt. Dabei ist unbestritten, wie qualifiziert das Frauen-Trio ist. Frappart etwa gilt seit Jahren als beste Schiedsrichterin der Welt. Sie hat WM-Finals der Frauen, das Endspiel des französischen Pokals sowie Partien in der Ligue 1, der Champions League, der Europa League und der Nations League geleitet. Mukansanga aus Ruanda kam beim Afrika Cup zum Einsatz, in einem komplett weiblichen Schiedsrichterteam übrigens. Die Japanerin Yamashita war in der asiatischen Champions League und Japans erster Liga im Einsatz sowie bei den Olympischen Spielen.

Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Schiedsrichter-Besetzungen bei WM-Spielen stets politische Entscheidungen sind. Insofern ist es eine besonders auffällige und verräterische Tendenz, wie selten Frauen bisher als Schiedsrichterinnen zum Einsatz kamen - und dass Collinas Versprechen, für das die Fifa vor dem Turnier auch viel Lob erhielt, als ziemlich dick aufgetragen erscheint.