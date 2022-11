Fans bei der WM in Katar:Und jetzt alle: "Super Deutschland!"

Von Sebastian Fischer

Die Handballer hatten so etwas noch nicht erlebt. "Das ist krank", sagte Tobias Karlsson, 2015 Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft. Es ging um die Menschen, die bei der WM in Katar vor sieben Jahren die Mannschaft des Gastgebers anfeuerten: 60 Spanierinnen und Spanier, denen das Emirat die Flüge, Hotelzimmer und Eintrittskarten bezahlt hatte. Sie sangen und trommelten, bliesen in Tuba und Saxofon, trugen einheitliche Trikots und Schals, wedelten mit Katar-Fähnchen.

So wird es sich diesmal nicht wiederholen. Anders als im Handball hat der Fußball durchaus eine längere Tradition in Katar, eine Liga gibt es seit 1963. Und die Handball-WM 2015 war nur ein kleiner Teil der gigantischen Investitionen des Landes in den Sport, die WM 2022 ist deren Höhepunkt. Doch wenn die Fußballer des Emirats am Sonntag im Al-Bayt-Stadion zum Eröffnungsspiel gegen Ecuador antreten, könnte sich auf den Rängen wieder Ungewöhnliches zutragen. Es werden jedenfalls nicht nur Anhänger für Stimmung sorgen, die für die Anreise keine Kosten und Mühen gescheut haben.

Die Fußball-WM in Katar und die Fans, das war von Anfang an eine komplizierte Beziehung - und damit sind an dieser Stelle nicht mal jene zahlreichen Europäer gemeint, die das Turnier aus Protest gegen Korruptionsvorwürfe und Menschenrechtsverletzungen boykottieren. Für Fans, die in den vergangenen Monaten ihre Reise buchen wollten, waren Übernachtungsmöglichkeiten rar und Preise hoch. Es wurden Bungalow- und Zeltstädte errichtet, Kreuzfahrtschiffe für zusätzliche Zimmer gechartert. Trotzdem beschrieb ein DFB-Fanbeauftragter der SZ die Buchungssituation im Oktober als "jenseits von Gut und Böse".

In den Tagen vor Turnierbeginn gab es dann gleich die erste Kontroverse um die Fan-Stimmung. Paraden zogen durch Doha, unter anderem in den deutschen Farben. Die Teilnehmer trugen ein Plakat, auf dem "Germany Fans Qatar" stand, sie schwenkten Fahnen in Schwarz-Rot-Gold. Videos davon wurden tausendfach in den sozialen Medien geteilt - und oft mit dem Vorwurf versehen, es handle sich um eine Inszenierung. Das WM-Organisationskomitee (OK) dementierte das vehement.

Die eingeladenen Fans werden von den Veranstaltern gebraucht, ganz konkret für die Stimmung beim Eröffnungsspiel

"Wir weisen diese Behauptungen, die sowohl enttäuschend als auch nicht überraschend sind, entschieden zurück", schrieb das OK in einer Stellungnahme. Organisationschef Nasser al-Khater erklärte, die Fans kämen zumeist aus der großen indischen Community in Katar oder seien aus dem Süden Indiens angereist. Dort, im Staat Kerala, sei Fußball der Sport Nummer eins.

Aus Kerala kommt auch Nihad Ali, Mitorganisator der Parade und der Gruppe "Germany Fans Qatar". Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, kein Teilnehmer sei bezahlt worden. Das OK habe nicht mal von der Parade gewusst. Er sei Fan des FC Chelsea, und durch die "Chelsea-Legende" Michael Ballack auch Fan der deutschen Nationalmannschaft. Zum Vorwurf der Inszenierung sagte er: "Solche Gerüchte sind eine Beleidigung für uns."

Was dagegen, unabhängig von den Fan-Paraden, auch das Organisationskomitee bestätigt, ist die Existenz eines sogenannten "Fan Leader Network". Dies biete "Fans zum ersten Mal in der Geschichte einen direkten Zugang zu den Organisatoren eines Mega-Events" und helfe, "die Bedürfnisse und Bedenken von Fans aus 59 verschiedenen Ländern zu verstehen", schreibt das OK auf Anfrage.

Anfang November hatte die "Sportschau" über dieses Netzwerk berichtet, das es beteiligten Fans - angeblich rund 450 - ermöglicht, bis zum Turnierende auf Kosten des Gastgebers in Katar zu bleiben, Flüge und Unterkunft inklusive. In einem "Verhaltenskodex" wird den Fans nahegelegt, die WM mit Likes und Reposts in den sozialen Netzwerken zu unterstützen und eigene Beiträge mit "#iamafan" zu versehen.

Beteiligte Personen müssen den "Good Posting Principles" folgen, in denen es heißt: "Wir bitten Sie nicht, ein Sprachrohr für Katar zu sein. Aber es wäre offensichtlich unangebracht, Katar, das Organisationskomitee oder die WM zu verunglimpfen." Außerdem teilt das OK den Fans mit, die Beiträge zu beobachten - und gegebenenfalls deren Änderung oder Löschung zu fordern. Die entsprechenden Verträge liegen der SZ vor.

"Komme so, wie du bist!" - aber doch bitte mit offiziellen Fanartikeln

Zunächst sollte jedem "Fan Leader" außerdem offenbar ein Taschengeld in Höhe von umgerechnet etwa 70 Euro pro Tag bezahlt werden. Das, so wurde den beteiligten Personen nach SZ-Informationen per Mail mitgeteilt, gebe es wegen der "jüngsten Entwicklungen in den Medien" nun aber nicht mehr. Eine Anfrage dazu beantwortet das OK nicht konkret. "Flüge, Unterkunft und Verpflegungskosten" würden zur Verfügung gestellt "Medienspekulationen", wonach "Fans im Gegenzug für eine koordinierte Werbung" bezahlt würden, seien jedoch "absolut falsch".

Und doch werden die eingeladenen Fans von den Veranstaltern gebraucht, ganz konkret für die Stimmung beim Eröffnungsspiel. Hier ist sogar von 50 Fans aus jedem der 32 Teilnehmerländer die Rede, quasi eine Erweiterung des "Fan Leader Network". Die Gäste sollen sich dem Wunsch des Organisationskomitees zufolge zur Eröffnungsfeier um 17 Uhr Ortszeit im Al-Bayt-Stadion einfinden. "Bitte kommen Sie nicht zu spät!", heißt es in den versandten Reiseinformationen, die der SZ ebenfalls vorliegen.

Als Teil der Zeremonie sollen dann, im Rahmen eines Arrangements, nacheinander die "bekanntesten Stadionlieder" gesungen werden. Deutschland ist als 28. dran - laut Protokoll sollen die Fans "Super Deutschland" singen. Gleich danach kommt die Schweiz, mit "Schwiizer Nati, olé, olé". Die Australier sollen gleich zwei Lieder zum Besten geben: "Aussie Aussie Aussie Oi Oi Oi" und "Waltzing Matilda".

In den "kreativen Richtlinien" an die Fans wird eines besonders betont: "Wichtig ist: Komme so, wie du bist!" Allerdings mit einer Einschränkung, drei Seiten weiter. Erlaubt sind Banner, Hüte und Trikots. Aber Marken dürfen nicht gezeigt werden - sofern es sich nicht um "offizielle Fanartikel" handelt.