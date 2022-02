Krieg in der Ukraine

Luftalarm in Kiew, Kämpfe um Tschernobyl

Die ukrainische Hauptstadt ruft alle Bürger dazu auf, sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen. Russische Truppen sollen sich auch dem ehemaligen Atomkraftwerk nähern. Die EU will am Abend schärfere Sanktionen beschließen.