Von Thomas Kistner

Mario Vuskovic soll gedopt haben, ihm drohen vier Jahre Sperre. Das Dopinglabor in Kreischa/Sachsen hat in seinem Urin eine künstliche Form des Blutverdickers Erythropoietin (Epo) entdeckt, dessen Erwerb rezeptpflichtig ist und dessen Anwendung per Injektion fachkundiger Mithilfe bedarf. Ein hochtalentierter Fußballprofi, 21 Jahre alt, die Zukunftshoffnung des zurück Richtung Bundesliga strebenden Traditionsklubs Hamburger SV - ein abgebrühter Sportbetrüger? Der Fall Vuskovic müsste gerade einer der größeren Aufreger in der Kickerbranche sein.