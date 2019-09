Heidenheim (dpa/lhe) - Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Auswärtssieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis verlor am Freitag zum Auftakt des siebten Spieltags verdient mit 0:1 (0:0) beim 1. FC Heidenheim und rutschte in der Tabelle auf den 15. Rang ab. In einer schwachen Partie erzielte Robert Leipertz in der 59. Minute das Siegtor für Heidenheim, das mit dem zweiten Heimsieg in Folge zunächst bis auf einen Punkte an die Aufstiegszone heranrückte.

Die Partie bot nur wenige Höhepunkte. Darmstadt konzentrierte sich vor 10 800 Zuschauern auf eine weitgehend sichere Defensive, Heidenheim fehlten meist die spielerischen Mittel, um sie auszuhebeln. Dann war es Leipertz, der mit einem Kullerball aus 20 Metern Darmstadts Torwart Florian Stritzel auf dem falschen Fuß erwischte und das Spiel entschied. Bei einem Schuss von Ognjen Ozegovic an die Torlatte verpassten die Gäste kurz vor Schluss den Ausgleich (87.).