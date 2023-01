Zum Medizincheck in München: Yann Sommer soll für acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen von Gladbach wechseln. Der Schweizer Nationaltorhüter erhält einen Vertrag bis ins Jahr 2025. Kommt er, um Manuel Neuer zu verdrängen?

Von Philipp Schneider

Julian Nagelsmann zog mit der Hand an dem kleinen Hebel, an dem sich jeder handelsübliche Bürostuhl in der Höhe verstellen lässt. Er zog, doch nichts geschah. Also hüpfte Nagelsmann etwas fester mit dem Po auf die Sitzfläche, doch wieder geschah: nichts. "Ich bin wohl leichter geworden über Weihnachten, deswegen drückt es mich höher", staunte er - doch dann flutschte sein Sitz doch noch ganz plötzlich in die gewünschte Tiefe.

Manchmal dauern die Dinge im Leben halt etwas länger, auch wenn sich der Grund für die Warterei rational nicht vollumfänglich erklären lässt. Das weiß selbstverständlich auch Nagelsmann, der auf seiner Presskonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig an diesem Freitag sehr gerne schon Vollzug gemeldet hätte bei der leidigen Suche des FC Bayern für einen Nachfolger für den mindestens bis zur Sommerpause verletzten Stammtorwart Manuel Neuer.

Anstelle einer definitiven Kunde hatte sich Nagelsmann zumindest ein Wortspiel überlegt, das er freundlicherweise auch noch als solches kennzeichnete. Die Transferverantwortlichen von der Säbener Straße arbeiteten demnach "Achtung Wortspiel! Sommer wie Winter daran, den Kader zu verstärken, das ist auch jetzt der Fall", rief er freudig aus. Kurz nach seinem Auftritt sickerte dann durch, dass Gladbachs mit dem Bonmot gemeinte Torwart Yann Sommer beim Training seiner Mannschaft fehle und er bereits auf dem Weg nach München sei, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren. Und auch wenn die offizielle Bestätigung der Bayern am späten Nachmittag noch ausstand, so hatten die zähen Gespräche um Sommer bereits am Dienstagabend ein Ende gefunden, worüber zuerst der Schweizer Blick berichtete, und was sich auch mit SZ-Informationen deckt.

Weit spannender als die Ablösesumme ist die kolportierte Laufzeit von Sommers Vertrag

Die tapfer verhandelnden Gladbacher hatten dem Vernehmen nach nicht nur das erste Angebot des deutschen Rekordmeisters abgelehnt, sondern auch noch die Offerten Nummer zwei, drei und vier. Irgendwann war dann offensichtlich eine Schmerzgrenze erreicht, die bei acht Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Bonuszahlungen liegen soll. Nicht wenig Ablöse für einen 34-jährigen Torwart, dessen Vertrag in Mönchengladbach nur noch bis Ende Juni datiert war. Der Anteil der Sonderausschüttung für den Fall, dass die Bayern mit Sommer die Champions League gewinnen sollten, war im Zuge der Verhandlungen kleiner und der Sockelbetrag größer geworden. Bloß kein Bares für Rares, das dürfte die kaufmännische Kalkulation der Gladbacher gewesen sein.

Kompliziert verliefen die Verhandlungen allerdings, weil zunächst mehrere Klubs eine Verbundlösung erzielen mussten: Gladbach konnte Sommer erst ziehen lassen, als klar war, dass der Schweizer Ersatztorhüter Jonas Omlin, 29, als Ersatz von HSC Montpellier verpflichtet werden konnte. Das bestätigte auch Nagelsmann, als er ausführte, es seien "nicht immer nur zwei Parteien, die zufriedengestellt werden müssen, manchmal sind auch ein paar mehr beteiligt."

Weit spannender als die Ablösesumme ist jedoch die kolportierte Laufzeit von Sommers Vertrag bis ins Jahr 2025. Vor allem aus Sicht des nur zwei Jahre älteren Manuel Neuer, der bislang keinen Grund vernommen haben dürfte, weswegen er nach seiner Genesung nicht mehr die Nummer eins im Tor der Bayern sollte. Beim Skitourengehen hatte er sich eine Fraktur des Unterschenkels zugezogen. Und "ein Knochenbruch ist etwas, das sehr gut verheilt", sagte Nagelsmann am Mittwoch. Vor diesem medizinischen Hintergrund dürfte in der anstehenden Rückrunde Sommers Motivation für den Wechsel hinterfragt werden. Kommt er, um Neuer im Stile des treuen Sven Ulreich vorübergehend zu ersetzen? Oder kommt er, um ihn zu verdrängen?